Еврокомиссар Симсон заявила, что текущие цены на газ европейская промышленность должна выдержать

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что перед властями ЕС сейчас стоит вызов, как обеспечить конкурентоспособность и поддержать промышленность. Цены на газ в Европе сейчас снизились до уровня января 2022 года, и такой уровень европейская промышленность должна выдержать, заявила госпожа Симсон на конференции в Абу-Даби.

В Европе, ввиду недостатка газа на мировом рынке, пришлось его экономить. «Это может повредить промышленности... Поэтому мы просим домохозяйства экономить на отоплении, чтобы сохранить себе рабочие места»,— сказала еврокомиссар (цитата по «Интерфаксу»). По ее словам, с августа 2022 года потребление газа снизилось на 20%.

По мнению Кадри Симсон, price cap работает, цены на газ уже снизились до €62 за MВт•ч. «Думаю, с этим уровнем цен наша промышленность сможет выжить»,— заявила госпожа Симсон. Говоря о том, как справится Европа с недостатком газа, если следующая зима окажется холодной, еврокомиссар напомнила, что весной 2022 года Япония и Корея перенаправили свои объемы СПГ в Европу.

«Я знаю, что наши азиатские партнеры анализируют возможность переключения на другие виды топлива, что может предоставить рынку СПГ, который они не потребят»,— сообщила Кадри Симсон. На будущее, отметила она, подписаны меморандумы с Египтом и Израилем. Госпожа Симсон также сообщила, что в 2022 году было построено 40 Гвт солнечной энергогенерации, и ЕС намерен увеличить цели по доле ВИЭ в энергогенерации к 2030 году до 45%.

«Конечно, с февраля нас ожидает другой вызов — вводятся санкции на покупку российских нефтепродуктов, и нам нужно найти альтернативных поставщиков дизельного топлива, необходимого для нашего транспорта»,— сообщила еврокомиссар, отметив, что уже найдено несколько альтернативных поставщиков.

Ранее в ЕС согласовали потолок цен на газ, который начнет действовать с 15 февраля 2023 года и составит около €180 за 1 MВт•ч, или $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Газ пожиже, потолок пониже».

Мария Федотова