Почти все учения ОДКБ в 2023 году пройдут на территории Белоруссии

Три из четырех военных учений Организации Договора о коллективной безопасности пройдут на территории Белоруссии. Об этом сообщил заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко. По его словам, в сентябре в Белоруссии пройдут учения по взаимодействию военных сил ОДКБ, а также разведывательные и тыловые учения.

«По военной линии: из четырех учений, которые ежегодно проводит организация, три планируется провести на территории нашей страны. Это учения "Взаимодействие" Коллективных сил оперативного реагирования, учения "Поиск" разведывательных подразделений, учения "Эшелон" — тыловых. Это все пройдет на территории нашей страны в сентябре»,— сказал Павел Муравейко в интервью каналу СТВ.

В 2023 году Белоруссия председательствует в ОДКБ. Генсек ОДКБ Станислав Зась говорил, что белорусское председательство пройдет под девизом «Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности». В качестве главной цели ОДКБ в 2023 году он называл повышение сплоченности ее членов.

Анастасия Ларина