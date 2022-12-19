ОДКБ назвала приоритетом урегулирование противоречий между своими членами

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ставит своей целью урегулирование противоречий между своими членами и недопущение дестабилизации, сообщил генсек ОДКБ Станислав Зась. В 2022 году в организации председательствует Армения, в 2023 году — Белоруссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Зась

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Станислав Зась

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Господин Зась рассказал, что белорусское председательство в ОДКБ пройдет под девизом «Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности». В числе задач, которые планирует решать, он назвал «повышение сплоченности» членов ОДКБ. «Наверное, впервые в качестве приоритетов формулируется именно такая цель — урегулирование существующих проблем и недопущение дестабилизации ситуации на территории наших государств»,— отметил он на пресс-конференции по итогам деятельности ОДКБ в 2022 году (цитата по ТАСС).

Новым генсеком организации с 1 января следующего года станет Имангали Тасмагамбетов, который сменит Станислава Зася. Генсек ОДКБ назначается на три года.

Двое членов ОДКБ — Киргизия и Таджикистан — до сих пор не могут решить приграничный спор. Обстрелы на киргизско-таджикской границе возобновились в сентябре. Киргизия оценивала ущерб в $18 млн. В том же месяце стороны подписали протокол об установлении мира.

23 ноября в Ереван прошел саммит глав государств ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета ОДКБ по итогам саммита, заявив, что документ, касающийся коллективной безопасности в Ереване, был недостаточно доработан.

Подробности — в материале «Ъ» «Которые тут временные? — Зась!».

Лаура Кеффер