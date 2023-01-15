Комик Данила Поперечный покинул Россию

Стендапер из Санкт-Петербурга Данила Поперечный покинул Россию, об этом он сообщил в своем YouTube-канале. По словам господина Поперечного, какое-то время он поживет в Лос-Анджелесе. Комик пообещал в случае возможности «заезжать» в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данила Поперечный

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Данила Поперечный

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Об эмиграции уже сообщила подписчикам жена комика, тоже блогер, Полина Чистякова. Лос-Анджелес был выбран супругами по причине того, что там давно живут друзья семейной пары.

В марте 2022 года Данила Поперечный временно уезжал из России, как он тогда пояснял, в «целях безопасности».

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Мария Федотова