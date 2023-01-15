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Коммерсантъ FM
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ТАСС сообщил о 15 пострадавших военных при взрывах боеприпасов в Белгородской области

Трое военнослужащих погибли, пятнадцать пострадали во время детонации боеприпасов в сельском Доме культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области, где были расквартированы военнослужащие. Об этом ТАСС сообщили источники в экстренных службах. До этого «РИА Новости» сообщали о 13 раненых.

«По уточненным данным, трое военнослужащих погибли, еще пятнадцать пострадали»,— сказал собеседник агентства. Телеканал РЕН ТВ сообщал о 16 пострадавших, судьба еще 8 военных неизвестна. Источник «РИА Новости» говорил, что ранения получили только военные, а пострадавших среди местных жителей нет.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники первым сообщил о пожаре в Белгородской области. По его информации, пожар произошел в одной из воинских частей, когда военнослужащий взорвал гранату. По данным Telegram-канала «112», он привел в действие РГД-5.

Точное время подрыва боеприпасов неизвестно. Канал «112» сообщал, что это случилось 14 января. Днем 14 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале рассказал о пожаре в Корочанском районе. Причины случившегося он не называл. По его словам, жители села не пострадали.

Анастасия Ларина

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