«РИА Новости»: при взрыве боеприпасов в доме культуры в Белгородской области погибли трое военных

При детонации боеприпасов в Корочанском районе Белгородской области погибли трое военных, 13 были ранены, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее ТАСС сообщал о 10 пострадавших при детонации боеприпаса в доме культуры. Число погибших не называлось.

«Предварительно, трое погибших плюс 13 пострадавших»,— сказал собеседник агентства. По его словам, ранения получили только военные, а пострадавших среди местных жителей нет.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники утверждает, что пожар произошел в одной из воинских частей Белгородской области из-за подрыва гранаты военнослужащим. По данным канала, при детонации гранаты и пожаре погибли 3 военных, 16 были ранены, судьба еще 8 неизвестна. По информации Telegram-канала «112», военнослужащий привел в действие гранату РГД-5.

Когда произошел подрыв боеприпасов — точно не известно. По информации «112», это случилось 14 января. Днем того же дня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале рассказал о пожаре в Корочанском районе. Однако причины случившегося он не называл. По его словам, жители села при пожаре не пострадали.

Анастасия Ларина