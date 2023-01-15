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Коммерсантъ FM
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ТАСС сообщил о 10 пострадавших военных при взрыве боеприпасов на белгородском хуторе Тоненькое

На хуторе Тоненькое в Корочанском районе Белгородской области в сельском доме культуры, где были расквартированы военные, произошел пожар из-за взрыва боеприпасов, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В результате пожара, по данным агентства, пострадали десять военных.

«Ночью в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое произошел пожар. Внутри находились боеприпасы, они сдетонировали. Пострадали десять военнослужащих»,— сказал собеседник агентства. Из соседних с домом культуры зданий эвакуировали 15 жителей.

Ранее телеканал РЕН со ссылкой на источник сообщил, что пожар произошел из-за подрыва гранаты военнослужащим в одной из воинских частей Белгородской области.

РЕН ТВ приводит иную информацию по погибшим и пострадавшим. По данным телеканала, при взрыве гранаты и последующем пожаре погибли 3 военных, 16 получили ранения, судьба еще 8 неизвестна.

Telegram-канал «112» сообщил, что военнослужащий привел в действие гранату РГД-5. Расследуется уголовное дело.

Днем 14 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил о пожаре в Корочанском районе. По его словам, жители села при пожаре не пострадали. Других подробностей случившегося он не приводил. В связи с инцидентом белгородский губернатор также выслушал доклад начальника управления региональной безопасности Евгения Васильевича Воробьева.

Анастасия Ларина

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