При разборе завалов жилого дома в Днепре обнаружили тела 25 человек

Из-под завалов многоэтажного дома в Днепре, в который 14 января попала ракета, извлекли тела еще двух человек. Таким образом, число погибших выросло до 25 человек. Ранения получили 73 человека. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«На данный момент спасены 39 человек, из них 6 детей. Погибли 25 человек, из них один ребенок. Ранены 73 человека, из них 13 детей. Разыскивается 43 человека. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир»,— сообщается в Telegram-канале Владимира Зеленского.

Как сообщили в Минобороны России, 14 января российские вооруженные силы наносили ракетные удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре. Вечером 14 января стало известно, что ракета разрушила подъезд многоэтажки в Днепре.

Внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавший на здание снаряд сбили средства украинской ПВО. Однако в воздушных силах Украины опровергли его слова и заявили, что удар по жилому дому был прямым. В ведомстве пояснили, что вооруженные силы Украины не могут сбивать тип ракеты, которая упала на многоэтажку.

Анастасия Ларина