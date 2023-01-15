Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РЕН ТВ: на территории воинской части в Белгородской области произошел пожар из-за подрыва гранаты

Телеканал РЕН со ссылкой на анонимный источник сообщает, что на территории воинской части в Белгородской области военнослужащий взорвал ручную гранату. В результате, как отмечает телеканал, сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. В части произошел пожар на площади 450 кв. м, передает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, в результате инцидента погибли 3 военнослужащих, 16 получили ранения, судьба еще 8 остается неизвестной.

Telegram-канал «112» без ссылки на источник сообщает, что инцидент произошел 14 января. По данным медиапроекта, военнослужащий привел в действие гранату РГД-5. Расследуется уголовное дело.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, военнослужащие находились не на территории воинской части, а были размещены в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...