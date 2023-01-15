РЕН ТВ: на территории воинской части в Белгородской области произошел пожар из-за подрыва гранаты

Телеканал РЕН со ссылкой на анонимный источник сообщает, что на территории воинской части в Белгородской области военнослужащий взорвал ручную гранату. В результате, как отмечает телеканал, сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. В части произошел пожар на площади 450 кв. м, передает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, в результате инцидента погибли 3 военнослужащих, 16 получили ранения, судьба еще 8 остается неизвестной.

Telegram-канал «112» без ссылки на источник сообщает, что инцидент произошел 14 января. По данным медиапроекта, военнослужащий привел в действие гранату РГД-5. Расследуется уголовное дело.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, военнослужащие находились не на территории воинской части, а были размещены в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области.