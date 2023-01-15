Вакцинам от COVID-19 готовят обновление

Правительство разрешило модифицировать вакцины от COVID-19 под новые штаммы. Разработчики теперь могут изменять уже зарегистрированные препараты и не проходить при этом полный цикл клинических испытаний. На днях в России впервые было зафиксировано заражение новым подвидом омикрона под названием «кракен». Этот вариант коронавируса стал доминирующим в США и активно распространяется в других странах. Помогут ли модифицированные прививки снизить риск заражения новыми штаммами? Об этом — Илья Сизов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

За год корпорация Moderna заработала на продаже вакцин более $18 млрд, Pfizer — более $25 млрд. Показатели ниже, чем в разгар локдаунов. Точных данных по российскому «Спутник V» нет. Но, к примеру, в 2021-м, по данным «СПАРК-Интерфакс», общая выручка компаний-производителей и дистрибуторов препарата превысила $6 млрд. А в 2022 году, в том числе в связи с началом военных действий на Украине, поставки вакцины заметно сократились. Да и желающих им привиться стало заметно меньше. Даже новости о «кракене», новом штамме коронавируса, который активно распространяется в США, Европе и Китае, не сильно пугают россиян.

Как рассказали “Ъ FM” представители московских клиник, корпоративные клиенты теперь редко организуют вакцинацию сотрудников. В большинстве случаев за дозой препарата обращаются в частном порядке, отметила заместитель медицинского директора группы компаний «Медси» Ксения Шеховцова: «Объемы вакцинации сейчас примерно в пять-восемь раз ниже, чем было годом ранее. Делают прививку те граждане, которые связаны с определенными работами или которым по эпидпоказаниям требуется эта вакцинация, а также те, кто просто опасается за свое здоровье. Централизованной вакцинации сотрудников сейчас мы не наблюдаем».

Во Всемирной организации здравоохранения не раз заявляли, что появление новых штаммов коронавируса может потребовать модификации вакцин, так же, как это сейчас происходит с прививками от гриппа. Но наиболее острым остается вопрос ревакцинации. Не все видят в этом практический смысл, подчеркнул руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда LanceBio Ventures Илья Ясный: «В США осенью было решено прививать людей амбивалентными вакцинами. У них хорошая иммуногенность. Европейское агентство по лекарственным средствам имеет примерно такую же позицию.

ВОЗ, в свою очередь, заявляла, что не надо пытаться угнаться за вирусом и не очень правильно вакцинировать по пятому разу жителей развитых стран, а надо хотя бы по первому разу привить все население Земли.

Кроме того, нужно сосредоточить усилия на создании универсальных вакцин. Правда, это выглядит пока как утопия».

Среди самых незащищенных от коронавируса — жители стран Африки и Азии. Так, согласно данным агентства Bloomberg, в Мадагаскаре вакцинировано 5% населения, в Камеруне — 4%. Вместе с тем, как недавно заявили в компании Moderna, сейчас пандемия COVID-19 находится на переходной стадии. Если раньше инфекция распространялась по разным регионам планеты, а сама болезнь протекала очень тяжело, то теперь вспышки заболеваемости локальные, а серьезные осложнения встречаются редко.

Да и роль вакцин в борьбе с распространением вируса становится все менее значимой, отметил кандидат биологических наук, генетик Кирилл Волков: «Все вакцины не то что не препятствуют заражению, но еще не сильно защищают от каких-то серьезных обострений болезни. Люди приобретают иммунитет совершенно естественным путем. В Центре им. Гамалеи прошло испытание вакцины для интраназального использования. Можно предполагать, что этот способ введения даст искусственный иммунитет слизистых на три-четыре месяца».

При этом не только Центр им. Гамалеи меняет состав и форму выпуска «Спутник V» под новые штаммы. Pfizer и Moderna также модифицируют препараты, и последние исследования показывают, что, возможно, смысл в этом действительно есть. А согласно недавней публикации в журнале The Lancet, вакцины, измененные специально для защиты от омикрона, снижают число пациентов с тяжелым течением болезни.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Маргулис