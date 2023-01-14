Представитель Эрдогана полагает, что Швеция и Финляндия не вступят в НАТО до июня

Швеция и Финляндия вряд ли смогут вступить в НАТО до июня, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Ранее Анкара потребовала от этих стран ужесточить законы, чтобы ограничить деятельность Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической.

«Они говорят нам, что новые законы вступят в полную силу, будучи завершенными к июню, но, возможно, есть некоторые вещи, которые они могут сделать раньше»,— заявил господин Калын иностранным журналистам в Стамбуле (цитата по AP). «Это действительно зависит от того, насколько быстро и серьезно они продвигаются по этим вопросам»,— отметил он.

Страны Северной Европы подали заявку на вступление в Североатлантический альянс после начала военной операции России, но их членство должно быть одобрено всеми членами НАТО. Только Венгрия и Турция еще не дали добро на это. Официальные лица из Турции, Швеции и Финляндии проведут встречу в Брюсселе в феврале.

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Мария Федотова