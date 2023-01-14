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Коммерсантъ FM
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Биткойн идет вверх

С чем связано укрепление криптовалют

Стоимость биткойна утром 14 января достигала отметки в $21 тыс. За последние сутки криптовалюта укрепилась примерно на 12%. Последний раз она торговалась на таком уровне в ноябре 2022-го. Всего же за последнюю неделю биткойн подорожал примерно на четверть. Положительную динамику показывают и другие криптовалюты. Например, стоимость эфира также растет больше чем на 10% за сутки.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С чем связан такой тренд? Ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков отмечает, что стоимость криптовалюты может расти и дальше: «Некоторые капитализированные альткойны растут еще более значительно, то есть в моменте в отдельных активах у нас наблюдается рост от 30% до 50% буквально за несколько дней, и мы видим значительное увеличение объемов покупок криптовалют по текущим ценам.

Как биткойн превысил $21 тыс.

В первую очередь связано это с тем, что, исходя из фундаментальной оценки, криптовалюта становится интересна. Например, компания BlackRock — крупнейший мировой управляющий активами — добавил биткойн в один из своих фондов в качестве инвестиции. В Гонконге рассматривается вариант создания спотового индексного фонда ETF. Есть мнение, что Китай в ближайшее время может пойти по пути смягчения своей риторики и оценки рынка криптовалют».

Но, несмотря на рост котировок криптовалют, для компаний на рынке год начался не слишком оптимистично. Одна из крупнейших бирж — Crypto.com — объявила, что второй раз за последние шесть месяцев сократит штат. На этот раз на 20%. До этого третья в мире площадка по объему торгов — Kraken — тоже проводила сокращения. Компания уволила треть сотрудников. Аналогичное решение принял криптоброкер Genesis.

Одновременно с этим в США началось расследование против крупнейшей организации — Binance — местные надзорные органы подозревают, что в корпорации отмывали деньги. Потрясения для крипторынка еще не закончились, отмечает заместитель генерального директора компании Zecurion Александр Ковалев: «Во-первых, влияние окажет след криптобиржи, которая закрылась. Во-вторых, все-таки надо понимать, что в целом рынки движутся скорее вниз чем вверх. Традиционно часто для зимы ситуация воспринимается инвесторами не очень позитивно.

Поэтому, если мы говорим про большие организации, они все-таки сокращают косты. У них действительно были раздутые штаты, и часто они живут не на свои деньги. И инвесторы хотели бы сократить издержки. Для некоторых криптобирж настали уже не такие "жирные"

Как бум биткойна вылился в тысячи мертвых проектов

Как бум биткойна вылился в тысячи мертвых проектов

Насколько критичны сейчас для рынка участившиеся угрозы разбирательств? С биржами с завидной регулярностью что-то случается. Сейчас к крупным площадкам появляется все больше вопросов. Как в Российской Федерации, так и во всем остальном мире логики этих запросов часто очень совпадают.

Системных проблем стало гораздо больше, видимо, кто-то закручивает гайки на глобальном уровне. Многие компании не выглядят как стабильные организации, при этом очевидно, что у них есть, к чему придраться. Но раньше к ним не придирались. Соответственно, это какой-то сигнал всем остальным, что надо себя вести как минимум аккуратнее».

Впрочем, несмотря на потрясения, аналитики ожидают, что капитализация рынка криптовалют превысит $1,5 трлн уже в ближайшие шесть месяцев — это близкие к рекордным значения. Что касается курса биткойна, эксперты, опрошенные “Ъ FM”, считают, что в ближайшие дни его стоимость может достичь $23 тыс.

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Иван Хорушевский

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