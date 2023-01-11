Десять лет бесчисленных криптопровалов

Еще в начале 2013 года биткойн стоил всего около $10. Но уже в апреле ему удалось преодолеть отметку $100 и привлечь тем самым внимание чуть ли не всех мировых СМИ, а после и тех, кто решил, что наконец-то найден способ делать деньги из ничего. С тех пор в мире успели появиться десятки тысяч криптовалют. Вот только в сегодняшнем топ-10 по рыночной капитализации остались всего две криптовалюты, существовавшие до бума 2013 года,— биткойн и лайткойн. А за прошедшее десятилетие тысячи проектов канули в небытие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

За прошедшие десять лет биткойн, самая первая и самая популярная в мире криптовалюта, вырос в цене примерно в 1750 раз. И это несмотря на всю волатильность курса биткойна, который в ноябре 2021 года добирался до отметки $61 тыс., но затем успел растерять две трети своей стоимости.

Криптовалютная индустрия продолжает привлекать миллиарды долларов инвестиций, а количество проектов, появившихся с 2013 года, исчисляется десятками тысяч. Вот только львиная доля из них уже мертва. Согласно анализу портала Coin Kickoff, в среднем криптовалютные проекты существуют чуть более года.

Анализ Coin Kickoff не охватывает все существовавшие за эти годы криптовалюты — их были тысячи, львиная доля этих валют не добралась ни до одной централизованной базы данных криптовалют. Поэтому авторы доклада решили сосредоточиться на списке от Coinopsy из 2400 криптовалютных проектов, умерших за минувшие десять лет, и дополнили его списком криптовалют от CoinMarketCap.

Проанализировав эти данные, в Coin Kickoff пришли к выводу, что за последние десять лет индустрия пережила две волны массовой гибели криптовалют.

Первая пришлась на 2014 год. Именно тогда сотни энтузиастов решили попытаться повторить успех биткойна, который за 2013-й подорожал примерно с $10 почти до $1 тыс. В 2014-м были созданы сразу 793 проекта — 607 из них в итоге оказались мертвы. Причем чуть ли не половина из них умерли в том же 2014 году.

2014-й до сих пор остается самым трагическим для криптовалютной индустрии. По данным Coin Kickoff, из всех запущенных в том году криптовалютных проектов 76,54% не дожили до 2023 года.

Первые годы развития индустрии вообще отличались недолговечностью проектов: в период с 2013 по 2017 год смертность криптовалют составляла в среднем примерно 66%.

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А вот вторая половина десятилетия отличается крайне низким процентом краха новых проектов. Так, из запущенных в 2018 году криптовалют умерли к 2023 году только 27,6%.

На 2017–2018 годы пришлась вторая волна массового падежа криптовалютных проектов. К тому времени биткойн торговался уже в диапазоне $10–13 тыс., а сама индустрия стала привлекать институциональных инвесторов. На этот же период пришелся и бум ICO — первичных размещений токенов. Вылилось же это сразу в два достижения: 2017 год отличился рождением рекордного количества криптовалютных проектов, которые затем рухнули,— таковых оказалось 704, а 2018-й — рекордным количеством смертей — 751. Что же до ICO, то, по данным Stasis Group, 80% размещений 2017 года были скамом.

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В последние годы показатель смертности криптовалютных проектов стремится к нулю. Впрочем, в данном случае статистика не очень показательна, так как с момента основания этих проектов прошло еще и не так много времени, а индустрия не настолько бесшабашна, какой она была в первые годы своего существования. Но аналитики уверены, что участникам рынка рано радоваться — в 2023-м их ждет третья волна массовых закрытий криптовалютных проектов, которую скорее всего спровоцирует крайне неудачный для индустрии 2022 год.

Кирилл Сарханянц