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Коммерсантъ FM
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В Киеве, Киевской и Одесской областях вводят экстренные отключения света

В Киеве слышны взрывы, над украинской столицей работает система ПВО. Об этом сообщил глава военной администрации Киевской области Дмитрий Кулеба. Взрывы фиксируются и в других регионах Украины, например в Харьковской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

ДТЭК сообщил, что в связи с ракетной угрозой в Киеве, Киевской и Одесской областях введены экстренные отключения света. По данным СМИ, в Харькове большинство районов обесточены после взрыва. Также в городе временно остановилось движение поездов в метро. Сообщается, что полностью обесточен Днепр.

Ранее сегодня господин Кулеба заявлял, что загорелся один из объектов критической инфраструктуры. Также с утра были слышны взрывы в Буче и в подконтрольном Украине Запорожье.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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