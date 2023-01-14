Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В левобережной части Киева сегодня утром, 14 января, был слышен взрыв, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Воздушную тревогу не объявляли. Также сообщается о взрывах в Буче и в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк заявил, что взрывы в Киеве не связаны с военными действиями. Причину он обещал назвать позднее.

Россия обязалась соблюдать режим прекращения огня с 12:00 6 января по московскому времени до 00:00 8 января. Сразу после этого на Украине произошли взрывы. 11 января об авиаударе сообщили власти Харькова, тогда был разрушен склад пиротехники.

О российской военной операции на Украине читайте в материале «Ъ».