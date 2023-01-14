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Коммерсантъ FM
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Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины

В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога. В Харькове произошли взрывы, заявил мэр города Игорь Терехов. Он уточнил, что целями были объекты инфраструктуры. В городе временно остановлено метро.

Глава военной администрации Киевской области также сообщил о взрывах. По его словам, загорелся один из объектов критической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

В прошлый раз власти Харькова сообщали об авиаударе 11 января, целью был склад пиротехники. Сегодня, 14 января, были слышны взрывы в Киеве, Буче и в подконтрольном Украине городе Запорожье. Информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

О российской военной операции на Украине читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер

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