Бизнес-класс растерял покупателей

Жилье бизнес-класса в Москве почти полностью перестало интересовать покупателей. Цены на квартиры высокого ценового сегмента перестали расти и даже немного снизились. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные аналитиков риелторского агентства Est-a-Tet. По их подсчетам, в ноябре средняя стоимость жилья в новостройках бизнес-класса в столице опустилась на 0,6%, в сравнении третьим кварталом. Спрос не такое жилье, как говорят участники рынка, не увеличивается. Девелоперам теперь приходится придумать, как сделать свои объекты более привлекательными для потенциальных покупателей. Что будет с ценами и продажами квартир в бизнес-классе в 2023 году? Об этом — Андрей Загорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Цифры, которые приводят в своих расчетах аналитики Est-a-Tet, более чем убедительны и ясно говорят о том, что в столичном сегменте жилья бизнес-класса цены действительно стагнируют.

Судите сами: в ноябре средняя стоимость квадратного метра в таких новостройках в Москве составила 439 тыс. руб. Это на 7,8% больше, чем в январе, но более чем на 0,5% ниже, чем в сентябре. Причем реальный рост показателя наблюдался только в марте и апреле, затем он явно замедлился и в результате за период с апреля по ноябрь включительно составил всего 0,2%.

Происходящее вполне логично для текущего момента, поскольку жилье бизнес-класса всегда было наиболее уязвимым в условиях экономической неопределенности. Именно этим и объясняется замедление роста спроса на него и, соответственно, цен, пояснил член совета директоров компании SimpleEstate Артем Цогоев: «В сложные времена, когда экономика находится под давлением, спрос на бизнес-класс снижается достаточно сильно. Интерес к такому падал с начала 2022 года. Сейчас сложно смотреть в будущее с оптимизмом, поэтому покупатели экономят и выбирают комфорт-класс.

Влияет и то, что большое количество потребителей бизнес-класса, потенциальных покупателей, выехало за границу. Часть из них сейчас возвращается, но и у них ситуация не способствует будущим покупкам недвижимости в Москве».

Ситуация в сегменте жилья бизнес-класса в столице развивается таким образом, что уже в этом году застройщикам приходилось и приходится давать покупателям скидки в 20-30%. Скорее всего, они продолжат эту практику и в 2023 году. Более того, нельзя исключать, что девелоперы будут вынуждены прибегнуть к прямому снижению цен, чтобы не допустить слишком резкой просадки продаж, полагает Артем Цогоев: «Очевидно, что все тенденции, которые прослеживались в 2022 году, перейдут и на 2023-й.

Важный момент: на бизнес-класс будет оказываться серьезное давление, потому что есть понятие плана продаж, и девелоперы, которые взяли проектное финансирование у банков, должны будут отдавать эти деньги.

Очевидно, что по итогам 2023 года продажи будут еще слабее, чем в 2022 году. Соответственно, застройщикам придется давать большие скидки, чем они дают их сейчас. Возможно, что мы реально увидим снижение цен. Но и даже по сниженным ценам и со скидками мы не увидим повышения спроса на бизнес-класс».

Среди проектов в сегменте бизнес-класса, которые находятся на начальной фазе реализации, часть может перекочевать в категорию более дешевого жилья комфорт-класса. Такую точку зрения высказал управляющий партнер компании Webster Константин Ковалев: «Думаю, когда речь идет о бизнес-классе, то, наверное, самый простой и логичный способ, если такая возможность есть, посмотреть на образующий спрос рост и сместить его в сторону эконом-класса. Такую недвижимость государство будет, так или иначе, поддерживать — это серьезно, важно и это не просто поддержание продаж, а реально одна из самых ресурсоемких областей строительства».

Некоторые аналитики рынка недвижимости считают, что в следующем году цены на новое жилье бизнес-класса в Москве в самом деле снизятся. Согласно прогнозам, квартиры в этом сегменте подешевеют примерно на 5%.

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