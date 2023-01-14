Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чуриковой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье умершей сегодня народной артистки СССР, актрисы Инны Чуриковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Инна Чурикова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Инна Чурикова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы навсегда сохраним добрую память об Инне Михайловне Чуриковой — ярком, талантливом, душевно щедром человеке»,— сказано в телеграмме супругу актрисы Глебу Панфилову и ее сыну Ивану.

Инне Чуриковой было 79 лет. По предварительным данным, прощание с актрисой состоится во вторник, 17 января, в «Ленкоме».

Лауреат Государственной премии РФ Инна Чурикова играла в «Ленкоме» с 1975 года. Ее карьера в кино началась в 1960 году, когда она дебютировала в фильме «Тучи над Борском». На ее счету более 60 ролей в фильмах и сериалах.

Дарья Эрозбек