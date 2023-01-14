Дополнительные места планируется создать в «Школе 800»

В нижегородской «Школе 800» планируется создать дополнительные места для детей, которые учатся во 2-4 классе переполненных школ №22 и №103 и живут рядом с корпусом учреждения в микрорайоне Верхние Печеры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Глеб Никитин также поручил директору «Школы 800» Марку Сартану к следующему учебному году создать дополнительные места для будущих первоклассников и второклассников, живущих рядом с корпусом учреждения в Верхних Печерах.

Как сообщалось ранее, с 16 января по 17 февраля в «Школе 800» пройдет прием учеников на 2022-2023 учебный год. В текущем учебном году в учреждение зачислят школьников со второго по восьмой классы.

Елена Ковалева