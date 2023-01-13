В Литве произошел взрыв на трубопроводе, по которому газ транспортируется в Латвию

В Пасвальском районе Литвы на магистральном газопроводе произошел взрыв, по предварительным данным, пострадавших нет. Трубопровод, на котором произошел пожар, используется для подачи газа в северную часть Литвы и транспортировки газа в Латвию, сообщает компания Amber Grid. Пожар уже локализован, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент противопожарных и спасательных работ.

Инцидент произошел около 17:00 (18:00 мск) по местному времени. «По предварительным данным, люди не пострадали. Взрыв произошел вдали от жилых домов. Огонь тушат оперативно прибывшие на место пожарные расчеты»,— сообщает компания.

Amber Grid является основным оператором транспортировки природного газа в Литве.

Газотранспортная система в этом районе состоит из двух параллельных трубопроводов, взрыв произошел в одном из них. Другой трубопровод не был поврежден, сообщает Amber Grid. «Подача газа по поврежденному газопроводу была немедленно прекращена, но потребители Пасвальского района уже снабжаются газом по соседнему газопроводу»,— отметили в компании, где уже приступили к расследованию обстоятельств происшествия.

На месте находятся шесть пожарных расчетов. «Инцидент локализован, подача газа перекрыта. Огонь понемногу ослабевает и должен затухнуть»,— заявил представитель департамента. Решение об эвакуации около 250 жителей деревни Валакеляй, которая находится примерно в 500 м от места взрыва, пока отложено.

Мария Федотова