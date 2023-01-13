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Коммерсантъ FM
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Эрмитаж: костюм для российской участницы конкурса «Мисс Вселенная» не создавался при участии музея

Костюм представляющей Россию на 71-м конкурсе красоты «Мисс Вселенная» Анны Линниковой не создавался в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем, сообщили в музее. «Мисс Россия-2022» вышла в полуфинал конкурса красоты, который проходит в США.

Анна Линникова в платье "Корона Российской Империи"

Анна Линникова в платье "Корона Российской Империи"

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Анна Линникова в платье "Корона Российской Империи"

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Ранее сообщалось, что платье «Корона Российской империи» является частью новой коллекции под названием «Эрмитаж».

«При создании платья "Корона Российской империи" автор действительно могла вдохновляться атмосферой Зимнего дворца, роскошью императорских балов и торжественных приемов, но костюм и коллекция, частью которого он является, не создавались в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем»,— сообщает музей.

Бордовое бархатное платье, вышитое жемчугом, назвали «Корона Российской Империи». Над ним работала петербургская дизайнер и выпускница Института дизайна костюма СПбГУПТД Ольга Малярова.

Анне Линниковой 22 года, она родилась в Оренбурге. Она получила титул «Мисс Россия-2022» 25 июля 2022 года.

С 12 по 14 января в Новом Орлеане (США) проходит 71-й конкурс красоты «Мисс Вселенная». В нем участвуют представительницы 86 стран, от России — 22-летняя Анна Линникова. Каждый год организаторы проводят конкурс национальных костюмов. Россиянка вышла в платье под названием «Корона Российской Империи».

Мария Федотова

Фотогалерея

«Мисс Вселенная-2023»

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Представительница США Р&#39;Бонни Ноле Габриэль посвятила свой костюм полету американцев на Луну

Представительница США Р'Бонни Ноле Габриэль посвятила свой костюм полету американцев на Луну

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница России Анна Линникова в костюме, изготовленном в честь Екатерины II

Представительница России Анна Линникова в костюме, изготовленном в честь Екатерины II

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Национальный костюм представительницы Тринидада и Тобаго Тиа Джейн Рэми, рассказывающий об истории карнавала в республике

Национальный костюм представительницы Тринидада и Тобаго Тиа Джейн Рэми, рассказывающий об истории карнавала в республике

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница Гватемалы Ивана Бэтчелор в костюме, вдохновленном пирамидами и храмами майя

Представительница Гватемалы Ивана Бэтчелор в костюме, вдохновленном пирамидами и храмами майя

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница Украины Виктория Апанасенко вышла в костюме «Воин света», названном в честь Архангела Михаила

Представительница Украины Виктория Апанасенко вышла в костюме «Воин света», названном в честь Архангела Михаила

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница Венесуэлы Аманда Дудамель продефилировала с золотым футбольным мячом

Представительница Венесуэлы Аманда Дудамель продефилировала с золотым футбольным мячом

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница Сальвадора Алехандра Гуахардо Сада в костюме биткоина. Ее страна одной из первых легализовала криптовалюты

Представительница Сальвадора Алехандра Гуахардо Сада в костюме биткоина. Ее страна одной из первых легализовала криптовалюты

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница Вьетнама Нгуен Тхи Нгок Чау

Представительница Вьетнама Нгуен Тхи Нгок Чау

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница Багамских островов Энджел Дж. Картрайт в костюме салюта

Представительница Багамских островов Энджел Дж. Картрайт в костюме салюта

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница ЮАР Ндави Нокери

Представительница ЮАР Ндави Нокери

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница Парагвая Лия Аймара Дуарте Эшмор

Представительница Парагвая Лия Аймара Дуарте Эшмор

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница Сейшельских островов Габриэлла Гонтье в костюме тропической птицы

Представительница Сейшельских островов Габриэлла Гонтье в костюме тропической птицы

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница Нидерландов Она Муди в костюме голландской вафли

Представительница Нидерландов Она Муди в костюме голландской вафли

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница Нигерии Ханна Ирибхогбе

Представительница Нигерии Ханна Ирибхогбе

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница Италии Вирджиния Стаблум в традиционном карнавальном костюме

Представительница Италии Вирджиния Стаблум в традиционном карнавальном костюме

Фото: Josh Brasted / Getty Images

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Представительница США Р'Бонни Ноле Габриэль посвятила свой костюм полету американцев на Луну

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница России Анна Линникова в костюме, изготовленном в честь Екатерины II

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Национальный костюм представительницы Тринидада и Тобаго Тиа Джейн Рэми, рассказывающий об истории карнавала в республике

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница Гватемалы Ивана Бэтчелор в костюме, вдохновленном пирамидами и храмами майя

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница Украины Виктория Апанасенко вышла в костюме «Воин света», названном в честь Архангела Михаила

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница Венесуэлы Аманда Дудамель продефилировала с золотым футбольным мячом

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница Сальвадора Алехандра Гуахардо Сада в костюме биткоина. Ее страна одной из первых легализовала криптовалюты

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница Вьетнама Нгуен Тхи Нгок Чау

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница Багамских островов Энджел Дж. Картрайт в костюме салюта

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница ЮАР Ндави Нокери

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница Парагвая Лия Аймара Дуарте Эшмор

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница Сейшельских островов Габриэлла Гонтье в костюме тропической птицы

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница Нидерландов Она Муди в костюме голландской вафли

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница Нигерии Ханна Ирибхогбе

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Представительница Италии Вирджиния Стаблум в традиционном карнавальном костюме

Фото: Josh Brasted / Getty Images

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