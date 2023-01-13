Эрмитаж: костюм для российской участницы конкурса «Мисс Вселенная» не создавался при участии музея

Костюм представляющей Россию на 71-м конкурсе красоты «Мисс Вселенная» Анны Линниковой не создавался в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем, сообщили в музее. «Мисс Россия-2022» вышла в полуфинал конкурса красоты, который проходит в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Линникова в платье "Корона Российской Империи"

Фото: Josh Brasted / Getty Images Анна Линникова в платье "Корона Российской Империи"

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Ранее сообщалось, что платье «Корона Российской империи» является частью новой коллекции под названием «Эрмитаж».

«При создании платья "Корона Российской империи" автор действительно могла вдохновляться атмосферой Зимнего дворца, роскошью императорских балов и торжественных приемов, но костюм и коллекция, частью которого он является, не создавались в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем»,— сообщает музей.

Бордовое бархатное платье, вышитое жемчугом, назвали «Корона Российской Империи». Над ним работала петербургская дизайнер и выпускница Института дизайна костюма СПбГУПТД Ольга Малярова.

Анне Линниковой 22 года, она родилась в Оренбурге. Она получила титул «Мисс Россия-2022» 25 июля 2022 года.

С 12 по 14 января в Новом Орлеане (США) проходит 71-й конкурс красоты «Мисс Вселенная». В нем участвуют представительницы 86 стран, от России — 22-летняя Анна Линникова. Каждый год организаторы проводят конкурс национальных костюмов. Россиянка вышла в платье под названием «Корона Российской Империи».

Мария Федотова