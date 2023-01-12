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«Мисс Россия-2022» вышла в полуфинал конкурса «Мисс вселенная»

«Мисс Россия-2022» Анна Линникова вышла в полуфинал 71-го конкурса красоты «Мисс вселенная», сообщается на сайте конкурса. Финал пройдет 14 января в Новом Орлеане.

Анна Линникова

Анна Линникова

Фото: Gerald Herbert / AP

Анна Линникова

Фото: Gerald Herbert / AP

Анне Линниковой 22 года, она родилась в Оренбурге. На конкурсе «Мисс вселенная» она выступила в купальнике цвета фуксии и плаще с вышивкой жар-птицы на спине. Затем она продефилировала в бордовом бархатном платье, вышитом жемчугом.

Платью дали название «Корона Российской Империи». Над ним работала петербургская дизайнер и выпускница Института дизайна костюма СПбГУПТД Ольга Малярова в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем. «При создании своего платья я вдохновлялась короной российской императрицы Екатерины II. Для меня эта корона — самое роскошное произведение ювелирного искусства и искусства в целом»,— сказала госпожа Малярова (цитата по пресс-службе вуза).

В июле 2022 года оргкомитет украинского этапа конкурса «Мисс вселенная» («Мисс Украина вселенная») и Анна Неплях, победившая в конкурсе в 2021 году, просили организаторов международного конкурса отстранить от участия Анну Линникову. В текущем году на конкурсе Украину представляет модель Виктория Апанасенко.

Анна Линникова получила титул «Мисс Россия-2022» 25 июля 2022 года. Тогда в финал конкурса красоты вышли 25 девушек.

Анастасия Ларина

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