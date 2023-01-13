Кубок Дэвиса расстался с Жераром Пике

Международная федерация тенниса (ITF) объявила о завершении партнерcких отношений с компанией Kosmos, которая с 2019 года выступала ее ключевым партнером в проведении главного командного теннисного турнира — Кубка Дэвиса. Причины разрыва лежат в финансовой плоскости. Компания, принадлежащая бывшему футболисту Жерару Пике, не смогла достигнуть с ITF взаимопонимания по поводу снижения размера ежегодных инвестиционных выплат в размере $40 млн в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жерар Пике, 2018 год

Фото: Manu Fernandez / AP Жерар Пике, 2018 год

Фото: Manu Fernandez / AP

О завершении партнерских отношений между ITF с компанией Kosmos, которая принадлежит бывшему защитнику сборной Испании и «Барселоны» Жерару Пике, стало известно из краткого пресс-релиза, выпущенного федерацией. В нем соглашение с Kosmos, заключенное в 2018 году, характеризуется выгодной сделкой, позволившей повысить как призовой фонд Кубка Дэвиса, так и интерес к турниру.

Кроме того, из документа следует, что ITF обеспечена финансовыми средствами на случай непредвиденных обстоятельств и в 2023 году розыгрыш Кубка Дэвиса, в том числе его финальная стадия в Малаге с участием восьми сильнейших команд, будет проведен в полном объеме.

Напомним, что контракт ITF с Kosmos стал главным финансовым механизмом, который позволил провести реформу Кубка Дэвиса, чья формула розыгрыша в 2019 году серьезно изменилась. Предложения, сформулированные за несколько месяцев до этого президентом ITF американцем Дэвидом Хаггерти, вызвали в теннисном мире неоднозначную реакцию. Тем не менее под гарантии Kosmos, пообещавшей в течение 25 лет инвестировать в Кубок Дэвиса $3 млрд, на Генеральной ассамблее ITF было принято решение о кардинальных изменениях формулы проведения турнира. При этом резко возрос его призовой фонд, из которого $10 млн было выделено игрокам и $5 млн — национальным федерациям.

В итоге, однако, расчеты руководства Kosmos не оправдались. Если в 2019 году, по данным испанского издания 2Playbook, выплаты компании в бюджет ITF составили $40,3 млн, то в 2020 году, когда финальную часть турнира из-за коронавирусных ограничений провести не удалось, эта сумма по соглашению с ITF снизилась до $10,2 млн. В 2021 году взнос Kosmos cоставил $19,7 млн, а в 2022-м — €32 млн, включая призовые.

Во время пандемии ITF была согласна со снижением ежегодных взносов Kosmos с первоначальной суммы €40 млн, но в настоящее время взаимопонимания по этому поводу достичь не удалось, что стало причиной досрочного завершения сотрудничества.

Тем временем доходы Kosmos как оператора проведения Кубка Дэвиса за четыре года составляют не более €20 млн, то есть всего треть от тех денег, которые компания потратила на проведение турнира. Очевидно, что Жерар Пике, предложивший очень амбициозный план, несколько переоценил свои возможности и возможности рынка. Правда, косвенным бонусом сотрудничества c ITF для Kosmos можно считать выход компании на теннисный рынок. Контракты с ней заключили несколько ведущих игроков, в том числе австриец Доминик Тим, россияне Андрей Рублев и Дарья Касаткина, украинка Элина Свитолина, хорват Борна Чорич. Причем уходить из теннисного бизнеса Kosmos не собирается.

Для ITF сделку 2018 года вообще можно считать сверхудачной. Говорить о провале идеи реформирования Кубка Дэвиса, судя по всему, тоже нельзя. «За последние несколько лет развитию знаменитого турнира с богатейшей историей удалось придать новую динамику. Обкатана новая формула розыгрыша, при этом ITF полностью сохранила контроль над Кубком Дэвиса, что вызывало вопросы у скептиков»,— считает член совета директоров ITF Алексей Селиваненко.

Евгений Федяков