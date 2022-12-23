«Наследием Федерера и Уильямс воспользуются новые чемпионы»

Для мирового тенниса 2022 год во многом оказался особенным. После того как о завершении своих выступлений один за другим объявили сразу две ярчайшие звезды — Серена Уильямс и Роджер Федерер, стало известно о значительном росте призовых на мужских соревнованиях, а также проведении в Австралии нового объединенного командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Член совета директоров Международной федерации тенниса (ITF) Алексей Селиваненко в интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову рассказал о взаимодействии ведущих теннисных организаций, описал возможные направления развития профессионального тенниса и объяснил, почему интерес к этому виду спорта в мире должен расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Селиваненко

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Алексей Селиваненко

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

— В завершившемся сезоне сразу на 12 турнирах АТР было зафиксировано рекордное количество болельщиков. Можно ли сказать, что теннис полностью оправился от удара пандемии коронавируса?

— На мой взгляд, да. Об этом свидетельствует не только рост посещаемости и телевизионной аудитории теннисных соревнований, но и интерес, который проявляют к проведению новых турниров их потенциальные организаторы. Да и спортсмены соскучились по регулярной игровой практике. Не случайно же в этом году возросло среднее количество игроков первой тридцатки, принимающих участие в турнирах АТР категорий 500 и Masters 1000. Одновременно появилась целая плеяда молодых харизматичных игроков. Все это во многом помогло нивелировать последствия пандемии.

— То есть негативный эффект на теннисную индустрию, о котором так много говорилось весной 2020 года, был переоценен?

— Все познается в сравнении. Коммерчески успешные турниры, безусловно, пострадали. А игроки, чей взлет пришелся на период пандемии, в том числе Андрей Рублев, недополучили призовых. Также наверняка обидно тем возрастным спортсменам, чья карьера в этот период близилась к завершению. Но чисто теннисные проблемы — ничто по сравнению с теми проблемами, с которыми столкнулись люди во всем мире. Тяжело было всем без исключения, поэтому жаловаться не стоит, тем более что после начала пандемии в интересах игроков, выбывающих на ранних стадиях, то есть подавляющего большинства, произошло перераспределение призовых фондов.

— То, что в сентябре этого года в течение двух недель объявили о завершении своих карьер такие суперзвезды, как Серена Уильямс и Роджер Федерер, не отразилось на интересе к теннису?

— Определенные опасения по этому поводу были, но уже ясно, что они не оправдались. Наследием Федерера и Уильямс воспользуются новые чемпионы. Например, у мужчин поколение Даниила Медведева, Александра Зверева, Стефаноса Циципаса и Андрея Рублева постепенно накрывает новая волна — Карлоса Алькараса, Каспера Рууда, Хольгера Руне и Янника Синнера. При этом в центре внимания остаются Новак Джокович и Рафаэль Надаль, которые вместе с Федерером и Энди Марреем подогревали интерес к теннису на протяжении многих лет. У женщин, конечно, ситуация немного другая. Там на протяжении долгих лет был один явный лидер — Серена Уильямс, а ее противостояние с Марией Шараповой хотя и вызывало интерес, но все-таки носило иной характер, чем противостояние Федерера и Надаля. Однако всему свое время. К тому же, на мой взгляд, теннис следует рассматривать как единый вид спорта, в котором любой болельщик найдет для себя что-то интересное. Не случайно в этом году, несмотря на многие сложности и противоречия между заинтересованными сторонами — игроками, национальными федерациями и организаторами турниров,— существующая теннисная архитектура сохранила баланс интересов, продемонстрировав свою рациональность.

— В следующем сезоне общий призовой фонд на турнирах АТР возрастет сразу на $37,5 млн и составит $217,9 млн. Это рекордные показатели. За счет чего они будут достигнуты?

— Это результат первого этапа практической реализации стратегии Андреа Гауденци, который возглавил АТР в начале 2020 года. Его идея состоит в объединении всех теннисных медийных активов и реализации их единым пулом. Речь о правах на трансляции по традиционному телевидению и в интернете, а также на статистические данные, которые используются букмекерскими конторами и их клиентами. Ведь одна из основных проблем тенниса заключалась в том, что ITF, АТР, WTA и даже отдельные турниры продавали свои активы раздельно. Гауденци же предложил консолидировать все виды коммуникаций с болельщиками, продавая их из «одного окна». Пока в этом направлении сделан лишь первый шаг.

— А чем тогда объясняется существенная разница в призовых фондах итоговых турниров АТР и WTA? У женщин в Форт-Уэрте в общей сложности разыгрывалось $5 млн — всего на $260 тыс. больше, чем заработал в Турине чемпион Новак Джокович. Да и по общему количеству проведенных в этом году турниров — 66 против 51 — мужской тур явно впереди.

— Одна из главных причин этого состоит в том, что мужской тур в гораздо меньшей степени, чем женский, завязан на осеннюю серию турниров в Китае. А она не состоялась уже третий сезон подряд. Поэтому WTA снова пришлось искать новое место проведения итогового турнира, который с 2019 по 2028 год согласно контракту вообще-то должен проходить в Шэньчжэне. В прошлом году его провели в мексиканской Гвадалахаре, а этой осенью привезли в Техас.

— Есть ли основания говорить о том, что WTA, в отличие от АТР, находится в финансовом кризисе?

— Нет, в данном случае это слово не отражает реального положения дел. Не забывайте, что весной у WTA впервые за 12 лет появился титульный спонсор — компания Hologic, которая специализируется на медицинских технологиях. Кроме того, на продвинутой стадии находится сделка WTA c крупной инвестиционной компанией СVC Capital Partners (в случае подписания этого соглашения женский теннис может получить порядка $150 млн.— “Ъ”, см. номер от 21 сентября). То есть женский профессиональный тур, как и весь теннис, не страдает из-за отсутствия серьезных институциональных инвесторов.

— Уже 29 декабря в Австралии начинается United Cup — первый в истории командный турнир, который проводят совместно АТР и WTA. Примерно два года назад проходила информация о том, что сложности, связанные с пандемией, могут подтолкнуть эти две организации к объединению. Теперь их взаимоотношения вышли на новый этап?

— Вряд ли. В принципе, руководство WTA давно задумывалось о том, чтобы провести свой командный турнир, а сейчас все удачно сложилось. В ситуации, при которой доходы и затраты делятся пополам между двумя турами, было достаточно легко достичь соглашения. Игроки тоже положительно восприняли идею организации United Cup, и думаю, что турнир ждет большой успех. Хотя это не снимает противоречий, которые по-прежнему существуют между АТР и WTА.

— А как вы оцениваете тот факт, что АТР официально включила в свой календарь Кубок Дэвиса, который проводится под эгидой ITF?

— Фактически ITF и АТР становятся партнерами по совместным проектам. Не случайно АТР представлена в новом комитете Кубка Дэвиса, чего раньше не было, продолжается совместная работа по консолидации медийных активов, углубляется взаимодействие между турнирами ITF (профессиональные соревнования с минимальными призовыми фондами.— “Ъ”) и турнирами категории Challenger (турниры, которые проводятся АТР, но уступают по статусу ATP Tour.— “Ъ”). Спорные вопросы, конечно, тоже остаются. Например, самая чувствительная тема в теннисе — календарь, и некоторые противоречия в вопросе его формирования просто не имеют решения. Но споры идут уже в рамках единой команды, а не между двумя организациями, что принципиально важно.

— Можно ли ожидать в календаре каких-то серьезных изменений?

— В 2023 году турниры категории Masters 1000 в Мадриде, Риме и Шанхае, которые раньше продолжались неделю, будут проходить в течение десяти дней. Кто-то воспринимает это как мелкую деталь, но для тенниса это очень серьезные изменения. Теоретически нельзя исключать и вариантов переезда крупных соревнований в другие города. Во всяком случае практика показывает, что теннисные турниры являются хорошими активами, выгодным способом вложения крупных денежных средств. Не случайно же в прошлом году Открытый чемпионат Мадрида, принадлежавший структурам Иона Цириака, перешел под контроль компании IMG, а турнир в Цинциннати, владельцами которого были Американская теннисная ассоциация и компания Octagon, был продан финансовой компании Beemok Capital, причем суммы сделок в обоих случаях составляли сотни миллионов долларов.

— Судя по большому зрительскому интересу, который в этом году вызвала финальная стадия Кубка Дэвиса в Малаге, ITF все-таки удалось подобрать для нее оптимальный формат?

— Да. C третьей попытки (формула розыгрыша Кубка Дэвиса была изменена в 2019 году, а в 2020-м из-за пандемии турнир не проводился.— “Ъ”) был найден самый разумный вариант, при котором восемь команд выявляют сильнейшую по системе play-off. Все-таки 16 сборных, собранных в одном месте,— многовато. А когда каждый день на турнире играется по одному матчу, на нем неминуемо фокусируется зрительский интерес, тем более если каждая из команд привозит достаточное количество своих болельщиков. Не случайно каждый день десятитысячные трибуны были заполнены практически до отказа. Отмечу, что Малага — город, сочетающий в себе традиции и современность, по общему мнению, оказалась очень удачным местом для проведения турнира. Это подтвердило руководство АТР, присутствовавшее там практически в полном составе. Среди национальных федераций и игроков, которые неоднозначно относились к новой формуле Кубка Дэвиса, по этому поводу, кажется, тоже выработался определенный консенсус.