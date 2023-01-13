Путин поручил подумать о выплатах компенсаций клиентам банков, которых обманули мошенники

Президент Владимир Путин поручил до 1 июля 2023 года рассмотреть возможность создания механизма выплаты банками компенсаций тем гражданам, чьи средства были похищены со счетов мошенниками. Поручение дано ЦБ и кабмину по итогам заседания Совета по правам человека 7 декабря.

«Правительству РФ совместно с Банком России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками ... клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий»,— говорится в поручении. Доклад необходимо представить до 1 июля 2023 года.

В сентябре глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков внес законопроект, который обязует банки возмещать переведенные без согласия клиента средства. Также продлагаетсяя предоставить банкам право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям. Минфин подготовил положительный отзыв на документ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник..

В июне 2022 года на банковском рынке был зафиксирован значительный рост активизации кибермошенников.

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Мария Федотова