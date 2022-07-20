В обороте прибавилось фальшивых сайтов

В июне участники рынка зафиксировали многократное увеличение числа мошеннических сайтов, имитирующих официальные ресурсы банков. Эксперты считают, что это связано с фактором начала отпускного сезона и завершением депозитов, открытых под высокие ставки, что обусловило интерес граждан к их размещению в «выгодные» инструменты. Да и сами банки стимулируют «инвестиционную» активность клиентов, активно предлагая им свои продукты, что играет на руку мимикрирующим мошенникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На банковском рынке в июне фиксируется значительный рост активизации кибермошенников. Зампред правления ВТБ Анатолий Печатников во вторник, 19 июля, сообщил, что за месяц специалисты банка выявили около 7 тыс. мошеннических сайтов, имитирующих банковские. Этот показатель превзошел майский почти в 10 раз и оказался в 2,5 раза больше, чем за все предыдущие месяцы этого года. Предыдущий рекорд был установлен в апреле, когда число выявленных мошеннических сайтов составило около 1 тыс.

Опрошенные “Ъ” крупные розничные банки также отмечают рост числа сообщений клиентов о мошеннических страницах, имитирующих их банковские сайты. Как сообщили в ЦБ, по предварительным данным, в июне регулятор инициировал блокировку мошеннических ресурсов на 15% больше, чем в мае. При этом за первый квартал 2022 года количество выявленных мошеннических сайтов выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четыре раза и составило 1,7 тыс. шт.

Участники рынка информбезопасности также отмечают рост числа фишинговых сайтов. По словам старшего контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Татьяны Куликовой, «в июне активность злоумышленников традиционно повышается — это связано с тем, что и у них, и у пользователей появляется больше свободного времени, кроме того, это начало сезона отпусков, который сопровождается денежными тратами».

Кроме того, эксперты указывают, что отмечаемый рост мошеннической активности может быть связан с окончанием срока действия вкладов клиентов банка, открытых по высоким ставкам. «Поэтому мошенники и создают фейковые сайты банков и различными способами распространяют информацию об очень выгодных банковских предложениях»,— говорит руководитель отдела аналитики центра продуктов Dozor «РТК-Солар» Софья Худякова.

Отчасти и сами банки могли спровоцировать мошенников на более активные действия. По мнению директора технического департамента RTM Group Федора Музалевского, всплеск мошенничества связан в первую очередь с тем, что банки, особенно подсанкционные, стали активнее предлагать гражданам свои продукты, да и сами сотрудники банка стали чаще звонить клиентам. «Соответственно, мошенники просто вклиниваются в поток» официальных звонков и предложений, в том числе через фейковый сайт, говорит он. По его оценке, этот метод второй по эффективности после телефонного мошенничества, так как жертвами становятся неподготовленные люди, которые не могут отличить бренд, символику и структуру официального сайта от неофициального и которые нуждаются в деньгах. В результате, по мнению гендиректора SafeTech Дениса Калемберга, стоит ожидать роста вывода средств граждан злоумышленниками, поскольку всплеск любого типа мошенничества свидетельствует о том, что схема действительно эффективная.

В свою очередь, директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов отмечает, что отвечающие за креативную часть мошенники изучили информационное поле России и теперь подстраивают содержание под текущую повестку. «Поэтому необходимо обращать внимание в первую очередь на дизайн и наличие ошибок, если что-то настораживает — обязательно проверять адресную строку сайта, сверяя ее с официальным доменом банка через поиск в "Яндексе", и, разумеется, не переходить по ссылкам из электронной почты, поскольку такие сайты часто заражают устройства вирусами, похищающими учетные данные или даже коды из СМС»,— говорит он.

Максим Буйлов, Юлия Пославская