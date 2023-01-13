Глава оборонного комитета Госдумы считает нереальными военные сборы для неслуживших старше 30 лет

Информация о проведении военных сборов для неслуживших россиян старше 30 лет не связана с реальностью, заявил РБК глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов. Ранее о возможности таких сборов говорил депутат от фракции КПРФ, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом»,— сказал изданию господин Картаполов.

Ранее сегодня, 13 января, Виктор Соболев заявил, что неслуживших граждан старше 30 будут отправлять на военные сборы для получения военно-учетной специальности, и чтобы они не были «пушечным мясом». Ранее он предлагал отправлять на сборы «всю молодежь».

В декабре министр обороны Сергей Шойгу предложил поднять нижнюю границу призывного возраста с 18 до 21 года и увеличить предельный призывной возраст с 27 до 30 лет. Как сообщали в Кремле, президент Владимир Путин «концептуально» поддержал предложение главы Минобороны. Господин Картаполов заявил, что призыв в армию людей в возрасте до 30 лет могут начать уже этой весной.

Эрдни Кагалтынов