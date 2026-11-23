Мировые продажи Grand Theft Auto (GTA) VI к концу первого дня, 19 ноября, достигли $3,79 млрд. По данным Take-Two Interactive, еще до премьеры пользователи купили 32,5 млн копий. Компания назвала этот старт крупнейшим в истории индустрии развлечений. У самой Rockstar Games рекорды ставили и другие игры. Так, в 2008 году за первые сутки разошлось около 3,6 млн копий GTA IV на $310 млн. В 2013-м продажи GTA V превысили $800 млн за сутки и $1 млрд за трое. В 2018 году игра Red Dead Redemption 2 после выхода собрала с пятницы по воскресенье более $725 млн. Rockstar тогда объявила о самом кассовом первом уикенде в истории развлечений.