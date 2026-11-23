Какие видеоигры ставили рекорды продаж на старте
Мировые продажи Grand Theft Auto (GTA) VI к концу первого дня, 19 ноября, достигли $3,79 млрд. По данным Take-Two Interactive, еще до премьеры пользователи купили 32,5 млн копий. Компания назвала этот старт крупнейшим в истории индустрии развлечений. У самой Rockstar Games рекорды ставили и другие игры. Так, в 2008 году за первые сутки разошлось около 3,6 млн копий GTA IV на $310 млн. В 2013-м продажи GTA V превысили $800 млн за сутки и $1 млрд за трое. В 2018 году игра Red Dead Redemption 2 после выхода собрала с пятницы по воскресенье более $725 млн. Rockstar тогда объявила о самом кассовом первом уикенде в истории развлечений.
В 2007 году в США еще до выхода игры Halo 3 для Xbox 360 покупатели заказали более 1,7 млн копий игры. В первый день продаж в США игра обошла по кассовым сборам ($170 млн) предыдущих рекордсменов индустрии — премьеру фильма «Человек-паук 3» и старт продаж книги «Гарри Поттер и Дары Смерти», что сделало запуск крупнейшим релизом в истории американской индустрии развлечений на тот момент.
Компания Activision неоднократно отчитывалась, сколько дней требовалась играм в серии военных шутеров Call of Duty, чтобы преодолеть рубеж в $1 млрд выручки. В 2011 году у Modern Warfare 3 на это ушло 16 дней, годом позже у Black Ops II — 15. В 2022 году Modern Warfare II преодолела ту же отметку за десять дней, причем более $800 млн пришлось на первые три.
Польской CD Projekt предзаказы помогли окупить разработку Cyberpunk 2077. К выходу игры 10 декабря 2020 года покупатели заказали более 8 млн копий. По подсчетам компании, доходы от предзаказов превысили все затраты на разработку и расходы на продвижение игры. К 20 декабря с учетом возвратов было продано более 13 млн экземпляров.
В мае 2012 года за первые сутки игроки купили более 3,5 млн копий Diablo III — на тот момент рекорд для игр на персональных компьютерах. Продажи Diablo IV за первые пять дней после официального выхода в июне 2023-го превысили $666 млн. Для Blizzard это был лучший результат за такой срок и в деньгах, и в проданных экземплярах.
У Nintendo на приставке Switch две серии с разницей в полгода преодолели отметку в 10 млн экземпляров за три дня. В ноябре 2022 года такой совокупный тираж набрали две версии игры о покемонах, Pokemon Scarlet и Pokemon Violet. В мае 2023-го столько же времени понадобилось одной игре — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Для серии Zelda это был рекорд.
В августе 2024 года сопоставимого результата добилась китайская студия Game Science. Ее игра Black Myth: Wukong по мотивам романа «Путешествие на Запад» вышла 20 августа на ПК и PlayStation 5. Уже 23 августа разработчики сообщили о 10 млн проданных экземпляров.