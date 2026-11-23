Танец в кандалах
Где GTA VI подверглась цензуре и ограничениям
Выход шестой версии Grand Theft Auto ознаменовался целым рядом ограничений в некоторых регионах мира, а где-то и полным запретом. В каких странах некогда хулиганский и циничный блокбастер подвергся цензуре, читайте в материале “Ъ”.
Предыдущая версия GTA — пятая — появилась еще 13 лет назад и стала культовой среди поклонников франшизы. Вышедшая еще в 1997 году довольно простая игра про автоугонщика с пиксельной графикой превратилась к 2013 году в настоящий боевик, где пользователи получили впечатляющую графику и практически полную свободу в действиях, в том числе спорных с точки зрения законодательства многих стран. Поэтому выход шестой версии миллионы пользователей ждали с особым нетерпением. В этот раз разработчикам из Rockstar Games пришлось пойти на довольно сильные уступки. При этом где-то флёр пятой версии оказался настолько лихим, что шестую решили запретить еще до выхода.
Без крови и обнаженки
По данным японского игрового издания GameSpark, в японской версии игры главный герой Джейсон остается в плавках во время сцены в душе, в то время как его международный аналог полностью раздевается. В японской версии также сокращены визуальные эффекты разбрызгивания крови и нет возможности обезглавить жертву. При этом вариант расчленения трупа противника в японской версии оставлен. Существенную цензуру в японской версии пользователи заметили еще до официального выхода игры — на уровне предзагрузки, в том числе и из-за того, что объем японской версии оказался более чем на 1 Гб меньше стандартной.
В свое время Япония подвергла цензуре и пятую версию GTA: ограничениям подверглись сцены пыток, которым преступники подвергали своих жертв.
По данным южнокорейского издания Inven Global, шестой вариант игры в этой стране вообще мог не выйти из-за сцен сексуального характера и чрезмерного насилия. Половина членов совета по оценке игрового контента проголосовала за запрет игры, а другая половина хотела дать игре максимальный возрастной ценз 21+, что отсекло бы от нее миллионы геймеров юношеского возраста. В конце концов игре присвоили возрастной ценз 19+ и разрешили выйти в стандартном виде.
Запрещать и не пущать
В КНДР власти строго ограничивают доступ не только ко всем иностранным играм, но и к соцсетям, СМИ и т. п.
В Таджикистане на серию игр GTA действует запрет.
23 ноября стало известно, что Комиссия по регулированию телекоммуникаций Иордании планирует запретить в стране компьютерную игру Grand Theft Auto VI (GTA VI) «для защиты детей», заявила глава регулятора Лара Аль-Хатиб. Ведомство «активно консультируется с заинтересованными учреждениями» для официальной блокировки игры.
В Китае, по данным Reuters, GTA VI еще не получила официального разрешения на продажу. Тем не менее Rockstar Games проводит активную маркетинговую кампанию в некоторых китайских соцсетях, а местные пользователи сообщают, что в GTA VI можно играть на импортированных приставках или загрузив ее при помощи иностранного аккаунта.
По просьбам трудящихся
В Саудовской Аравии была запрещена еще пятая часть GTA, поэтому в преддверии выхода шестой части местные пользователи не испытывали большого энтузиазма. Но к их удивлению, в этой стране GTA VI вышла в стандартной версии, хотя и с возрастным цензом 21+. По данным Reuters, саудовские власти сняли запрет на франшизу в 2025 году.
Такой же максимальный возрастной ценз 21+ присвоили игре и в ОАЭ.
В России запрета на GTA VI нет. Однако после начала полномасштабного военного конфликта на Украине в 2022 году компания Rockstar Games приостановила деятельность в РФ, а цифровые магазины PlayStation и Xbox оказались заблокированы для российских аккаунтов. Игру можно купить и оплатить через иностранные аккаунты и специализированные платежные сервисы.
В Австралии, где GTA VI получила возрастной ценз 18+, от покупателей могут потребовать предъявить удостоверение личности с фотографией, водительское удостоверение или провести проверку кредитной карты, которой оплачивается игра.