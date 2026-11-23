Предыдущая версия GTA — пятая — появилась еще 13 лет назад и стала культовой среди поклонников франшизы. Вышедшая еще в 1997 году довольно простая игра про автоугонщика с пиксельной графикой превратилась к 2013 году в настоящий боевик, где пользователи получили впечатляющую графику и практически полную свободу в действиях, в том числе спорных с точки зрения законодательства многих стран. Поэтому выход шестой версии миллионы пользователей ждали с особым нетерпением. В этот раз разработчикам из Rockstar Games пришлось пойти на довольно сильные уступки. При этом где-то флёр пятой версии оказался настолько лихим, что шестую решили запретить еще до выхода.