CAS отклонил апелляции российских клубов на решение FIFA о приостановке контрактов с легионерами

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских футбольных клубов, а также украинского клуба «Шахтер» на решение Международной федерации футбола (FIFA) о приостановлении контрактов c легионерами. Решение, касающееся трансфера игроков, действует до 30 июня 2023 года, оно было принято в ответ на военную операцию.

Апелляцию подали «Зенит», «Динамо», «Сочи», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив», «Ростов» и «Рубин». Ее рассматривали две разные коллегии CAS. Обе коллегии отклонили апелляции и подтвердили оспариваемое решение.

CAS зарегистрировал апелляции российских клубов на решение продлить разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими командами до июня 2023 года в августе. В марте FIFA разрешила иностранным футболистам российских клубов трудоустроиться за рубежом. Федерация внесла временные изменения в свой регламент по статусу и трансферам игроков. Они были связаны с «ситуацией на Украине».

Летом CAS отклонил апелляции московских ЦСКА, «Динамо», петербургского «Зенита» и «Сочи» на решение UEFA об отстранении российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23. В мае UEFA и FIFA из-за военной операции запретили отечественным командам участвовать в соревнованиях под эгидой организаций.

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Мария Федотова