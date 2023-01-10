«Чебурашка» обогнал «Холопа» и стал самым кассовым российским фильмом в истории

Комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), «Чебурашка» с момента начала проката в России (1 января 2023 года) заработал 3 082 245 827 руб. Фильм обогнал по сборам картину «Холоп» Клима Шипенко — ее общие сборы составили 3 082 031 790 руб.

До этого в российском прокате более 3 млрд руб. смогли собрать три фильма: «Аватар» (3,5 млрд руб.), «Холоп» (3,073 млрд руб.) и «Движение вверх» (3,045 млрд руб).

Дмитрий Дьяченко, ставший режиссером «Чебурашки», также снял «Последнего богатыря» и «О чем говорят мужчины». Главные роли в «Чебурашке» исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.

Подробнее о сборах фильма — в материале «Ъ» «"Чебурашка" сделал кассу».

Олеся Павленко