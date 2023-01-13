«Росатом» приобрел долю в уставном капитале разработчика симуляций кибератак

Компания «Инновационный Хаб Росатома» стала инвестором компании-разработчика платформы для симуляции атакующих хакерских техник «КонтролХак». Соглашение о купле-продаже доли в уставном капитале компании уже подписано.

«Потенциальный объем рынка подобных систем в России сейчас составляет порядка 500 млн руб. Объем подтвержденных клиентских договоренностей, которых команде удалось достичь за время акселерации в "ИнноХабе Росатома", составил 125 млн руб.»,— говорится в сообщении на сайте «Иннохаб Росатом».

В совместных планах компаний — выход на рынки ближнего зарубежья и работа с внутренними заказчиками «Росатома».

«КонтролХак», резидент «Сколково», оценивает защиту информационной инфраструктуры и устраняет возможные ошибки с целью повышения эффективности. В ноябре 2022 года компания стала победителем конкурса «DeepTech Cybersecurity: передовые технологии кибербезопасности». Первой в России разработала Breach and Attack Simulation — метод тестирования кибербезопасности.

«ИнноХаб Росатома» — экосистема развития инноваций «Росатома», занимается реализацией проектов новых направлений бизнеса.

Как узнал «Ъ», входящее в «Росатом» научно-производственное объединение «Критические информационные системы» в конце 2022 года учредило департамент слияний и поглощений, представители которого уже проводят переговоры «с технологическими компаниями, приборостроительными организациями и разработчиками микроэлектроники» о возможном приобретении бизнеса.

Подробнее о деятельности структур «Росатома» — в публикации «Ъ» «Чипы встраивают в "Росатом"».

Лусине Баласян