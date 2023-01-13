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Коммерсантъ FM
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Чипы встраивают в «Росатом»

Госкорпорация заинтересовалась активами на рынке микроэлектроники

Входящее в «Росатом» научно-производственное объединение «Критические информационные системы» (НПО КИС) готовится к инвестиционным сделкам на российском рынке электроники, узнал “Ъ”. Госкорпорация учредила департамент слияний и поглощений и проводит переговоры с потенциальными партнерами, среди которых дизайн-центры, производители вычислительной техники и другие технологические компании. Через M&A «Росатом» может выстроить холдинг для разработки электроники и ее поставок в госсектор в противовес «Ростеху», говорят участники рынка. Эксперты считают, что средств и опыта для такого проекта у атомной госкорпорации достаточно.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По словам источника “Ъ” на рынке микроэлектроники, во входящем в «Росатом» НПО КИС в конце 2022 года учрежден департамент слияний и поглощений, представители которого уже проводят переговоры «с технологическими компаниями, приборостроительными организациями и разработчиками микроэлектроники» о возможном приобретении бизнеса.

Собеседник “Ъ”, близкий к крупному системному интегратору, также знает об этих планах, добавляя, что департамент M&A НПО КИС возглавила Инна Юмашева, которая до весны 2022 года руководила аналогичным подразделением в «Группе Т1». Собеседник, близкий к «Росатому», уточняет, что госпожа Юмашева «работает в структурах госкорпорации и занимается M&A, но не в рамках НПО КИС». В «Росатоме» от комментариев отказались.

НПО КИС на 100% принадлежит «Росатому», оно учреждено в сентябре 2022 года с уставным капиталом 500 млн руб. и основным видом деятельности «производство элементов электронной аппаратуры». Гендиректором компании стал Алексей Титаренко — главный конструктор Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.

На базе НПО КИС «Росатом» планирует построить «крупный вертикально интегрированный холдинг для работы на рынке электроники и микроэлектроники», говорит один из собеседников “Ъ”. Эту версию подтверждает и топ-менеджер крупного российского производителя электроники: «Они ходят по рынку и присматривают компании, которые могут купить».

После начала военных действий на Украине российские разработчики микроэлектроники и электроники одними из первых оказались в SDN-списке США, что существенно осложнило как разработку, так и производство продукции. Под санкции, в частности, попали чипмейкеры («Байкал Электроникс», МЦСТ, «Модуль» и др.), производители вычислительной техники, например, группа «Аквариус», а также зарубежные структуры, через которые российские компании планировали наладить поставки компонентов в страну (см. “Ъ” от 14 ноября 2022 года).

Помимо поглощений, НПО КИС нацелено на партнерство с крупными российскими производителями электроники, говорит топ-менеджер на рынке полупроводников: «Замысел в том, что уже существующие производители будут в координации с НПО КИС разрабатывать и выпускать вычислительную технику и оборудование для критической информационной инфраструктуры под запросы госзаказчиков». Он добавляет, что «по сути, мы наблюдаем, как государство выстраивает новый "Ростех", только уже на базе "Росатома"». По словам источника “Ъ”, близкого к одному из российских дизайн-центров, на переговорах представители НПО КИС называют компанию «оператором критической информационной инфраструктуры».

Построение на базе «Росатома» производителя и разработчика микроэлектроники и электроники, а также центра компетенций по этому направлению — адекватная идея, считает основатель НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович: «У "Росатома" есть опыт управления сложными технологическими проектами, выход на международные рынки и достаточный объем средств для инвестиций в этот сегмент».

Директор «Консорциума средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции "Базис"» Арсений Брыкин считает, что период, пока рынок электроники и микроэлектроники нестабилен, может быть благоприятным для покупки активов: «Предполагаю, что наибольший интерес для НПО КИС представляют как компании с технологическими мощностями, так и команды разработчиков и технологов, которых после M&A нужно еще суметь удержать».

Никита Королев

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