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Коммерсантъ FM
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Доля отказов по ипотеке в РФ достигла рекордных 46%

В четвертом квартале 2022 года доля отказов по ипотечным заявкам в РФ достигла 46,2%, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений с 2017 года, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), предоставленные «РБК-Недвижимости».

По данным НБКИ, доля отказов по ипотеке в России увеличивается последние три года. К концу 2020-го этот показатель составлял 31,5%, а к концу 2021-го — 36,6%.

Об увеличении доли отказов по ипотечным заявкам изданию сообщили и в БКИ «Скоринг бюро». По их данным, этот показатель в четвертом квартале 2022 года достиг 35%, что также является рекордным за всю историю наблюдений.

Опрос банков, проведенный «Ъ» в начале года, выявил устойчивый интерес граждан к льготным ипотечным программам, несмотря на череду новогодних праздников. В то же время неоднозначная рыночная ситуация и отсутствие тенденций улучшения уровня благосостояния населения будут препятствовать росту выдачи ипотечных кредитов, считают эксперты.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Ипотеку взяли на каникулах».

Эрдни Кагалтынов

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