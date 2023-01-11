Ипотеку взяли на каникулах

Ипотечные заемщики проявили активность в первые дни января. В ряде банков число заявок в рамках льготной госпрограммы превысило значения прошлого года. Спрос в первую очередь поддерживается тем, что банки предоставляют дисконт к новой предельной ставке в размере 8%. В то же время неоднозначная рыночная ситуация и отсутствие тенденций улучшения уровня благосостояния населения будут препятствовать росту выдачи ипотечных кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Опрос банков, проведенный “Ъ” в начале года, выявил устойчивый интерес граждан к льготным ипотечным программам, несмотря на череду новогодних праздников.

По состоянию на 9 января в Сбербанк по льготной и семейной ипотеке поступило 8,4 тыс. заявок на 36,5 млрд руб. Этот результат оказался выше прошлогоднего как по количеству заявок, так и по объемам. ВТБ за тот же период получил более 2 тыс. заявок по тем же программам. «Интерес сопоставим с началом прошлого года»,— уточнили в банке. В банк «Дом.РФ». поступило 554 заявки на льготную ипотеку, это почти в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Абсолют-банк за новогодние праздники по госпрограммам пришло около 70 заявок на 0,5 млрд руб. (в январе 2022 года банк не выдавал кредиты по этой программе). По словам зампреда банка Антона Павлова, спрос на льготные программы «резко вырос в первый рабочий день», при этом заявки по ним «составили около трети от всех поступивших обращений по ипотеке».

В банке «Санкт-Петербург» объем заявок на льготную ипотеку пока остается на уровне прошлого года, а вот на программу семейной ипотеки было зафиксировано увеличение спроса, сказала его управляющий директор по ипотечному кредитованию Ирина Петрова.

По словам главного эксперта «Русипотеки» Сергея Гордейко, «как и ожидалось, банки сейчас дают дисконт к предельной ставке по госпрограмме в 8% годовых, чтобы компенсировать ее переход с 7% годовых». Причем, подчеркивает он, усредненное предложение большинства игроков составляет около 7,5%, то есть «символических скидок нет».

Банки продолжают работать с объемом лимитов по госпрограмме, который у них оставался на конец 2022 года. У более половины из 66 банков, участвующих в программе, реализованные лимиты не превышают 85%. В то же время у крупнейших банков — ПСБ, Альфа-банка, Совкомбанка, Росбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка — они превысили показатель, а у восьми банков, среди которых Райффайзенбанк и ТКБ, лимит исчерпан почти на 100%. В АО «Дом.РФ» (оператор программ) уточнили, что заявки на дополнительные лимиты собираются до 19 января, после чего они будут распределены между банками.

Уровень ставок по собственным программам банков пока изменился незначительно. Некоторые кредитные организации, в частности Абсолют-банк и «Уралсиб», снизили ставку на 0,5–1 процентный пункт (п. п.), Сбербанк, напротив, на этой неделе повысил ставки на 0,5 п. п. по рыночным ипотечным программам (до 10,9% годовых). В ВТБ пока обещают ставки не повышать. «Повышение ставок, которое сейчас проводят некоторые крупные игроки, стимулирует граждан, желающих приобрести собственное жилье, быстрее решать квартирный вопрос»,— считает господин Павлов.

В связи с продлением госпрограмм жилищного финансирования льготная ипотека останется драйвером ипотечного кредитования, полагают эксперты. «Однако вероятный рост цен на недвижимость может несколько ограничить желания и возможности заемщиков»,— говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. К тому же неоднозначная рыночная ситуация и отсутствие тенденций улучшения уровня благосостояния населения обуславливают более консервативный подход банков к оценке платежеспособности заемщиков, отмечает он. Это может выражаться в уменьшении одобряемых банками сумм кредитования и дополнительными обеспечительными условиями. «В итоге темп роста льготного ипотечного кредитования в 2023 году может несколько замедлиться относительно 2022 года»,— допускает эксперт.

Более высокий потенциал роста объема выдачи в семейной ипотеке, и банки ожидают увеличения спроса из-за включения в программу семей с двумя детьми. Как отмечает зампред правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков, это позволит увеличить выдачу примерно на 20%. По оценке директора департамента розничных продаж Новикомбанка Ивана Беляева, количество заявок может вырасти на 30%.

Ольга Шерункова