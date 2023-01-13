Путин поручил запретить кандалы для женщин и детей

Президент России Владимир Путин поручил МВД, Генпрокуратуре, Следственному комитету и ФСИН не допускать использования кандалов системы «Ажур» при перевозке в суды обвиняемых женщин и несовершеннолетних, а также лиц, обвиняемых в ненасильственных преступлениях. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандалы «Ажур»

Фото: НПО Специальных материалов Кандалы «Ажур»

Фото: НПО Специальных материалов

7 декабря в ходе встречи президента Владимира Путина с членами СПЧ правозащитница Ева Меркачева обратилась к президенту с просьбой о запрете кандалов. Она назвала проявлением «немыслимой, невероятной жестокости» случай, когда профессора и мать пятерых детей, обвиняемую в экономическом преступлении, сотрудники правоохранительных органов водили по улице со сцепленными наручниками руками и ногами.

8 декабря МВД сообщило о запрете использования кандалов системы «Ажур» для женщин, детей и фигурантов экономических уголовных дел. С момента доклада Евы Меркачевой президенту до появления «указания» МВД прошло менее суток; госпожа Меркачева назвала это «молниеносной победой» правозащитников.

Подробнее об указании МВД в отношении использования кандалов — в материале «Ъ» «Не все в “Ажуре”».

Эрдни Кагалтынов