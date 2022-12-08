Не все в «Ажуре»

Министерство внутренних дел (МВД) больше не будет использовать кандалы системы «Ажур» при перевозке в суды обвиняемых женщин и несовершеннолетних, а также обвиняемых в ненасильственных преступлениях. Соответствующее указание уже направлено в территориальные органы МВД, сообщила “Ъ” пресс-секретарь ведомства Ирина Волк. Накануне член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева пожаловалась Владимиру Путину на применение кандалов к женщинам, несовершеннолетним и обвиняемым по «ненасильственным» статьям. С момента ее доклада президенту до появления «указания» МВД прошло менее суток; госпожа Меркачева называет это «молниеносной победой» правозащитников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: НПО Специальных материалов Фото: НПО Специальных материалов

В 2022 году члены СПЧ и ОНК Москвы (комиссия, которая инспектирует следственные изоляторы и колонии) получили несколько жалоб на перевозку людей из СИЗО в суды в кандалах. «Такие сообщения мы получили из Москвы и Самары,— рассказала в четверг “Ъ” член СПЧ Ева Меркачева, входившая до октября и в ОНК Москвы.— В Москве мне лично о перевозке в кандалах рассказывала обвиняемая в экономическом преступлении женщина, профессор. Почему ее нужно было заключать в кандалы — неясно». Видеофиксация действий сотрудников МВД подтвердила: кандалы, скрепленные цепью, надевались на руки и на ноги. «Когда мы начали разбираться, оказалось, что под кандалами подразумевается средство "Ажур". Из управления МВД по Самарской области нам ответили, что применение "Ажура" законно и применяется для конвоирования заключенных»,— рассказала госпожа Меркачева.

Отметим, «Ажур» — особый вид «средств ограничения подвижности», который может крепиться одновременно на руки и ноги. Он числится в арсенале средств МВД, Росгвардии и Минобороны.

Ева Меркачева заявила “Ъ”, что располагает письмом МВД, в котором центральный аппарат ведомства рекомендует региональным управлениям использовать «Ажур» в качестве средств конвоирования подозреваемых и обвиняемых.

«В МВД сообщили, что таких средств в 2022 году закуплено более 20 тыс. штук»,— сказала она. Однако в открытых источниках закупка такого объема в 2022 году не анонсировалась.

Юрист правозащитного объединения «Команда против пыток» Георгий Иванов (также до октября этого года входил в состав ОНК Москвы) указывает, что применение кандалов запрещено Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными ООН. «Они рассматриваются как обращение, унижающее человеческое достоинство»,— пояснил эксперт.

О «средневековом» использовании кандалов госпожа Меркачева в среду рассказала Владимиру Путину на ежегодной встрече президента с членами СПЧ. Она указала, что в кандалах перевозят женщин и несовершеннолетних, а также обвиняемых в ненасильственных преступлениях, «преимущественно экономических».

«Я даже не знаю, как это квалифицировать,— признался Владимир Путин.— Обещаю, что внимание на это не просто будет обращено, а добьемся того, чтобы подобная практика была, безусловно, прекращена».

«Не успела я выйти из зала заседаний, мне позвонили из МВД. И, как в анекдоте, стали удивленно спрашивать: "Неужели кто-то и правда использует кандалы?" — рассказала “Ъ” Ева Меркачева.— В итоге они все проверили и сегодня сообщили о своем решении. Отреагировали молниеносно, это победа правозащитников».

МВД подтвердило “Ъ” слова госпожи Меркачевой. «В настоящее время ведомственные нормативные акты предусматривают дифференцированный подход к использованию специальных средств, в том числе в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых лиц,— сказала пресс-секретарь МВД Ирина Волк.— В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства "Ажур" руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований». В частности, использование «Ажура» теперь запрещается «в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», заверила госпожа Волк.

Мария Старикова