Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Не все в «Ажуре»

МВД отказалось от кандалов при перевозке женщин и несовершеннолетних

Министерство внутренних дел (МВД) больше не будет использовать кандалы системы «Ажур» при перевозке в суды обвиняемых женщин и несовершеннолетних, а также обвиняемых в ненасильственных преступлениях. Соответствующее указание уже направлено в территориальные органы МВД, сообщила “Ъ” пресс-секретарь ведомства Ирина Волк. Накануне член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева пожаловалась Владимиру Путину на применение кандалов к женщинам, несовершеннолетним и обвиняемым по «ненасильственным» статьям. С момента ее доклада президенту до появления «указания» МВД прошло менее суток; госпожа Меркачева называет это «молниеносной победой» правозащитников.

Фото: НПО Специальных материалов

Фото: НПО Специальных материалов

В 2022 году члены СПЧ и ОНК Москвы (комиссия, которая инспектирует следственные изоляторы и колонии) получили несколько жалоб на перевозку людей из СИЗО в суды в кандалах. «Такие сообщения мы получили из Москвы и Самары,— рассказала в четверг “Ъ” член СПЧ Ева Меркачева, входившая до октября и в ОНК Москвы.— В Москве мне лично о перевозке в кандалах рассказывала обвиняемая в экономическом преступлении женщина, профессор. Почему ее нужно было заключать в кандалы — неясно». Видеофиксация действий сотрудников МВД подтвердила: кандалы, скрепленные цепью, надевались на руки и на ноги. «Когда мы начали разбираться, оказалось, что под кандалами подразумевается средство "Ажур". Из управления МВД по Самарской области нам ответили, что применение "Ажура" законно и применяется для конвоирования заключенных»,— рассказала госпожа Меркачева.

Отметим, «Ажур» — особый вид «средств ограничения подвижности», который может крепиться одновременно на руки и ноги. Он числится в арсенале средств МВД, Росгвардии и Минобороны.

Ева Меркачева заявила “Ъ”, что располагает письмом МВД, в котором центральный аппарат ведомства рекомендует региональным управлениям использовать «Ажур» в качестве средств конвоирования подозреваемых и обвиняемых.

«В МВД сообщили, что таких средств в 2022 году закуплено более 20 тыс. штук»,— сказала она. Однако в открытых источниках закупка такого объема в 2022 году не анонсировалась.

Юрист правозащитного объединения «Команда против пыток» Георгий Иванов (также до октября этого года входил в состав ОНК Москвы) указывает, что применение кандалов запрещено Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными ООН. «Они рассматриваются как обращение, унижающее человеческое достоинство»,— пояснил эксперт.

О «средневековом» использовании кандалов госпожа Меркачева в среду рассказала Владимиру Путину на ежегодной встрече президента с членами СПЧ. Она указала, что в кандалах перевозят женщин и несовершеннолетних, а также обвиняемых в ненасильственных преступлениях, «преимущественно экономических».

«Я даже не знаю, как это квалифицировать,— признался Владимир Путин.— Обещаю, что внимание на это не просто будет обращено, а добьемся того, чтобы подобная практика была, безусловно, прекращена».

«Не успела я выйти из зала заседаний, мне позвонили из МВД. И, как в анекдоте, стали удивленно спрашивать: "Неужели кто-то и правда использует кандалы?" — рассказала “Ъ” Ева Меркачева.— В итоге они все проверили и сегодня сообщили о своем решении. Отреагировали молниеносно, это победа правозащитников».

Как Владимир Путин дал советы на все вопросы членам СПЧ

МВД подтвердило “Ъ” слова госпожи Меркачевой. «В настоящее время ведомственные нормативные акты предусматривают дифференцированный подход к использованию специальных средств, в том числе в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых лиц,— сказала пресс-секретарь МВД Ирина Волк.— В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства "Ажур" руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований». В частности, использование «Ажура» теперь запрещается «в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», заверила госпожа Волк.

Мария Старикова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...