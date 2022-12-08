МВД больше не будет заковывать в наручники женщин и детей

Против женщин, детей и фигурантов экономических уголовных дел МВД больше не будет использовать спецсредство «Ажур», то есть конвойные наручники. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, объяснив решение министерства целями «исключения фактов необоснованного применения» наручников.

«Запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений»,— рассказала госпожа Волк. Указание о запрете на использование наручников в определенных случаях направлено в территориальные органы МВД.

Вчера, 7 декабря, в ходе встречи президента Владимира Путина с членами СПЧ правозащитница Ева Меркачева обратилась к президенту с просьбой о запрете кандалов. Она назвала проявлением «немыслимой, невероятной жестокости» случай, когда профессора и мать пятерых детей, обвиняемую в экономическом преступлении, сотрудники правоохранительных органов водили по улице со сцепленными наручниками руками и ногами.

О встрече президента с членами СПЧ — в материале «Ъ» «Русь, куда ж несешься ты?.. Нет совета».

Андрей Сапожников