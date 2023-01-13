В СПЧ объяснили отмену отсрочки от мобилизации для многодетных отцов ее завершением

Генеральный штаб России отменил отсрочку мобилизации для многодетных отцов с тремя и более детьми, сообщила член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ирина Киркора. Отсрочка отменена из-за того, что мероприятия частичной мобилизации завершены. Ранее об отмене отсрочки сообщала депутат Госдумы Нина Останина. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно об этом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Киркора

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Ирина Киркора

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Данная мера была принята тогда, когда уже мобилизация началась. И это было экстренное решение вопроса для того, чтобы отцов троих детей не призывали по мобилизации. Мобилизация завершена. Я надеюсь, именно это является причиной. Пока диалог с главным мобилизационным управлением Генштаба Министерства обороны еще не начат, мы на него надеемся»,— сказала Ирина Киркора в разговоре с агентством «Говорит Москва».

Накануне Нина Останина, которая ранее и сообщила о такой отсрочке со ссылкой на госпожу Киркора, заявила, что Минобороны России отменило свое прошлое решение. По ее словам, ведомство направило документ об этом в военные комиссариаты в конце декабря 2023 года.

Отмену отсрочек также подтвердил военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов. В разговоре с «Чита.Ру» господин Шувалов сообщил, что соответствующий документ Генштаба был подписан 21 декабря. «Чита.ру» отмечает, что суды в Забайкальском крае начали отказывать в пересмотре исков об отмене мобилизации многодетных отцов.

В свою очередь на горячей линии Минобороны России заявили, что отсрочка для отцов с четырьмя детьми сохраняется. «С тремя — вопрос еще прорабатывается. Как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит»,— сказали там изданию Daily Storm.

В Кремле не смогли подтвердить эту информацию. «Ничего не известно»,— сказал Дмитрий Песков «Осторожно Media».

21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. 31 октября он сообщил о ее завершении. По его словам, на службу были призваны 318 тыс. человек с учетом добровольцев. Официального указа о завершении мобилизации не было.

В октябре 2022 года для отцов, у которых трое и более детей в возрасте до 18 лет, ввели отсрочку от мобилизации. Нина Останина также сообщала о планах предоставить отсрочку от мобилизации отцам двоих детей, если их жены беременны третьим ребенком.

Что происходит на 324-й после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко