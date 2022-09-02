Английский футбол вышел с больничного

Для Английской премьер-лиги (АПЛ), самой богатой среди футбольных лиг, завершившаяся летняя трансферная кампания стала рекордной. Ее клубы потратили на усиление £1,9 млрд (€2,2 млрд). Столько они никогда не инвестировали в новичков даже в рамках целого сезона. Однако делать вывод о том, что футбольная индустрия полностью преодолела последствия ограничений, наложенных из-за пандемии, все же преждевременно. Ведь другие топовые чемпионаты — испанский, итальянский, немецкий, французский — израсходовали почти на €1 млрд меньше своих средних трат в доковидную эпоху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

Английская премьер-лига подтвердила статус богатейшего футбольного чемпионата мира. Закрывшееся 1 сентября летнее трансферное окно стало для АПЛ рекордным по тратам на усиление. Суммарная стоимость покупок ее клубов составила £1,9 млрд (€2,2 млрд). Это, согласно данным Deloitte, на 67% больше, чем показатель лета 2021 года — £1,1 млрд (€1,27 млрд), на 34% больше прежнего рекорда в £1,4 млрд (€1,62 млрд) для летних трансферных окон, державшегося пять лет. Более того, АПЛ уже улучшила и достижение по расходам на покупки за целый сезон. В том, что открылся в 2017 году, английские команды в рамках как летнего, так и зимнего трансферных окон купили игроков на £1,86 млрд (€2,15 млрд).

Неудивительно, что, если брать топ-10 крупнейших трансферов лета, в восьми случаях именно английские клубы выступают в роли покупателей. За одним из них, «Манчестер Юнайтед», числится и рекорд кампании — приобретение за €95 млн у «Аякса» бразильского форварда Антони. От превращения европейского топ-10 в топ-10 сугубо английский спасли «Реал» (мадридцы приобрели у «Монако» за €80 млн полузащитника Орельена Чуамени) и «Бавария» (заплатила «Ювентусу» €67 млн за защитника Маттейса де Лигта).

Deloitte обращает внимание еще на один индикатор, свидетельствующий о том, что финансовое положение клубов улучшилось,— количество переходов футболистов на правах аренды.

Летом прошлого года арендные сделки составляли 14% от общего числа. Летом минувшим — только 10%. Уменьшилось, хоть и не так значительно, и число безвозмездных трансферов — с 21% до 19%.

В Deloitte пояснили, что большая активность клубов АПЛ на трансферном рынке объясняется двумя факторами. Во-первых, возвращением болельщиков на трибуны (с начала пандемии клубы фактически лишились доходов по статье matchday, и только в этом сезоне ситуация выправляется), а во-вторых, вступлением в силу новых телевизионных контрактов лиги. В цикле 2022–2025 годов они принесут АПЛ около £11 млрд.

Однако говорить о том, что европейская футбольная индустрия полностью преодолела последствия пандемии, все-таки нельзя. Чтобы понять это, достаточно сравнить показатели АПЛ по итогам трансферного окна с показателями других лиг «большой пятерки» — испанской, итальянской, немецкой, французской. Четыре больших чемпионата за лето вместе потратили на усиление €2,3 млрд, то есть лишь на €100 млн больше, чем отдельно взятая английская лига. Команды итальянского высшего дивизиона смогли выделить на покупки €749,2 млн, французского — €558 млн, испанского — €505,7 млн, а немецкого — €484,1 млн.

Как видно, отрыв АПЛ от занявшей второе место Серии A почти трехкратный. Согласно данным Deloitte, и испанская, и итальянская, и немецкая, и французская лиги не то что не побили свои рекорды, а еще даже не дотянулись до средних допандемийных показателей. В 2017–2019 годах эти чемпионаты на четверых в среднем расходовали за летнюю дозаявочную кампанию €3,2 млрд. Сейчас до этого показателя им не хватило €900 млн.

При этом уже упомянутое присутствие в топ-10 крупнейших переходов лета неанглийских клубов не стоит воспринимать как показатель того, что у них все в порядке с финансами.

Если сравнить трансферную активность того же «Реала» и «Баварии» с активностью даже не гиганта уровня «Челси» (лондонцы бросили на усиление больше всех в Европе — €295 млн), а скромного «Ноттингема», окажется, что только вернувшийся в элитный английский дивизион после почти четвертьвекового отсутствия клуб выступил мощнее и испанского, и немецкого грандов. Так, все расходы на усиление у «Реала» летом составили €80 млн. Мадридцы вообще завершили кампанию с плюсом в €12 млн, потому что продали игроков на сумму большую, чем израсходовали на покупки. Крайне редкая для суперклуба ситуация. «Бавария» в плюс не вышла и провела покупки на €134 млн. А «Ноттингем» взял и потратил €162 млн, поразив не только суммой, но и количеством приобретенных футболистов — 21. Получается, что менеджмент фактически сменил всю команду. В клубе при этом отметили, что иного способа зацепиться за место в АПЛ, а значит, и за доходы, которые она генерирует, нет. И как заявил один из руководителей Sports Business Group, структуры Deloitte, ответственной за отчеты о футбольных финансах, Крис Вуд, столь яркое, как в данный момент, превалирование клубов АПЛ над остальными не является просто эпизодом и свидетельствует о все большей поляризации европейского футбола, которая будет усиливаться в дальнейшем.

Александр Петров