Английский футбол вышел с больничного

5 августа 24-летний испанский защитник Марк Кукурелья (слева) подписал с «Челси» шестилетний контракт. За его переход из «Брайтона» «Челси» заплатил €65,3 млн с возможностью еще €8,1 млн в виде бонусов

