Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Вероники Белоцерковской

Генеральная прокуратура России направила в Басманный районный суд Москвы уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской (внесена в реестр иностранных агентов) для заочного рассмотрения. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Белоцерковская

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Вероника Белоцерковская

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Как полагает следствие, с марта по апрель 2022 года Белоцерковская, находясь за пределами Российской Федерации, разместила в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.— ''Ъ'') на своей личной странице три публикации. В них содержалась заведомо ложная информация о совершении Вооруженными Силами Российской Федерации убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче»,— говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении Вероники Белоцерковской. При этом в сообщении указано, что судить ее будут заочно — блогер живет во Франции.

Дело в отношении Вероники Белоцерковской возбудили 16 марта. Он стала одной из первых, против кого завели дело по статье о фейках о российских военных. Ей грозит наказание в виде штрафа на сумму от 3 млн руб. или до десяти лет колонии. В мае Веронику Белоцерковскую объявили в международный розыск и заочно арестовали. В июне Минюст включил ее в список физлиц—иностранных агентов.

Эрдни Кагалтынов