В 2023 году в Тихий океан сбросят миллион тонн загрязненной воды с АЭС «Фукусима-1»

Сегодня, 13 января, генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции о планах начать сброс загрязненной воды с АЭС «Фукусима-1» весной или летом 2023 года.

Правительство Японии приняло решение о сбросе загрязненной воды в океан еще два года назад. В прошлом году оно сообщило, что начало этого процесса намечено на 2023-й. Однако это решение вызвало беспокойство многих соседних стран, включая Китай и Южную Корею, а также некоторых международных организаций. Власти Японии заявляют, что сейчас после фильтрации этой воды ее сброс в океан безопасен. Международное агентство по атомной энергии также заявило о безопасности такого сброса.

Сброс воды с АЭС необходим для дальнейшей ликвидации ее зданий и реакторов, на что может уйти несколько десятилетий. Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла после землетрясения в Японии 11 марта 2011 года и последовавшего за ним цунами. В результате стихийных бедствий погибли около 16 тыс. человек. Сотни тысяч японцев были вынуждены покинуть свои дома.

Яна Рождественская