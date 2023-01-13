Россияне стали больше экономить на предновогодних распродажах

Во время предновогодних распродаж в 2022 году россияне стали больше экономить и сократили свои траты. При покупках товаров на распродажах россияне чаще всего использовали промокоды и скидки, в том числе предоставленные блогерами. Об этом сообщили «Чек Индекс» и Perfluence со ссылкой на собственное исследование.

По данным компаний, в предновогодний период число покупок электроники и бытовой техники сократилось на 15%, ювелирных изделий — на 10%, парфюмерии и косметики — на 10%, товары для дома и ремонта — на 6%.

В период новогодних выходных, с 1 по 8 января, россияне также стали меньше тратить. Покупки ювелирных изделий в этот период снизились на 15%, парфюмерии и косметики — на 9%, электроники и бытовой техники — на 8%. При этом в этот период выросли траты на развлечения и продукты питания: в кинотеатрах — на 25%, в гипермаркетах — на 14%, в ресторанах и барах — на 6%, в бассейнах и аквапарках — на 5%.

В 2022 году на распродажах стало больше товаров российских брендов, особенно в эконом-сегменте. Также россияне стали покупать более бюджетные товары или вовсе отказывались от покупок из-за небольшого выбора товаров премиум-сегмента и тенденции к экономии.

Ранее в «Тинькофф-кассе» сообщали, что предновогодние траты россиян в 2022 году могут опуститься до минимальных значений за последние пять лет. По их оценке, объем трат 30 декабря, когда традиционно совершается наибольшее число предновогодних покупок, может сократиться на 24% в годовом выражении.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Елочка, ужмись!».

Олеся Павленко