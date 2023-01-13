«ВСМПО-Ависма» рассматривает возможность начать разработку титанового месторождения в Тамбовской области

ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» (Свердловская область) ведет предварительное изучение вопроса о разработке месторождения титанового сырья «Центральное» в Тамбовской области. Компания разместила открытый запрос предложений на «Проектные работы» по заверочному бурению, отбору крупнотоннажной пробы титан-циркониевых песков.

Уральская корпорация планировала начать добычу на «Центральном» месторождении еще в 2008 году. В 2019 году права на георазведку территории у «ВСМПО-Ависма» выкупили власти Тамбовской области. Спустя год местные власти сообщили, что нашли инвесторов, готовых вкладывать в средства в разработку титанового месторождения.

Летом 2022 года РБК сообщал, что «ВСМПО-Ависма» высказывала заинтересованность в получении в пользование тамбовского месторождения Федеральному агентству по недропользованию. В Роснедра тогда сообщили, что в конце года должен был пройти аукцион на разработку восточной части «Центрального». Стартовый размер разового платежа за право пользования участком недр составлял около 1,7 млрд руб.

Месторождение «Центральное» было открыто в 1959 году. Его прогнозные ресурсы оцениваются в 900 млн кб м рудных песков.

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