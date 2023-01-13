Роспотребнадзор рекомендовал усилить профилактику гепатита А в Челябинской области

Главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов рекомендовал усилить профилактику вирусного гепатита А в региона. Соответствующее постановление от 12 января опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Усилить профилактику ведомство предписывает в связи с регистрацией очагов гепатита А среди населения Челябинской области в сезон 2022-2023 годов. Так, главный санитарный врач рекомендует правительству региона «рассмотреть вопрос о ситуации и принимаемых мерах по предупреждению заболеваемости», помочь медицинским организациям с проведением вакцинации и разъяснительной работы, а также принять меры по обеспечению населения «доброкачественной» питьевой водой. Министерству здравоохранения области рекомендовано организовать вакцинацию по эпидемическим показаниям людей из группы высокого риска заряжения – медиков, работников сферы обслуживания и предприятий пищевой промышленности, сотрудников организаций водоснабжения и водоотведения. Минздрав региона должен до 15 июня подготовить план по вакцинации и предоставить его в Роспотребнадзор. Министерству образования и науки области предписано усилить контроль за недопущением в детские коллективы людей с признаками болезни, а также дезинфекционный режим в учреждениях.

Заведениям общественного питания и производителем пищевых продуктов рекомендуется провести вакцинацию сотрудников, усилить дезинфекционный режим и допускать до работы только тех, кто имеющих санитарные книжки и прошедших профосмотры. Предприятиям водоснабжения и водоотведения тоже рекомендовано вакцинировать сотрудников против гепатита А и усилить контроль за качеством питьевой воды. Руководителей предприятий и учреждений всех форм собственности также просят провести вакцинацию сотрудников из групп риска.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», осенью 2022 года случаи заболевания гепатитом А зарегистрировали в одной из школ Магнитогорска. В этом году в Копейске выявили еще одного заболевшего школьника. В начале этого года около десятка жителей Челябинска попали в больницу после посещения двух заведений общепита. По фактам заражения гепатитом в кафе проверку проводят сотрудники Следственного комитета РФ.