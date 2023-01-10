СК проводит проверку по факту заражения гепатитом посетителей челябинского кафе

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту госпитализации после заражения гепатитом А посетителей кафе в Центральном районе Челябинска. Количество пострадавших уточняется, сообщают в региональном управлении СК России.

Установлено, что в январе в Челябинске несколько местных жителей попали в больницу с инфекционным заболеванием после обеда в кафе в Центральном районе. По данным СМИ, заведение находится на улице Энтузиастов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее региональное управление Роспотребнадзора отстранило от работы сотрудников двух предприятий общественного питания Челябинска. Продукция заведений, по предварительным данным, стала причиной заражения граждан гепатитом А. В рамках расследования на предприятиях общепита выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.