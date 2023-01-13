Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава МВФ считает, что США смогут избежать рецессии в 2023 году

Появляется все больше свидетельств того, что США могут избежать рецессии в этом году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. МВФ прогнозировал, что ВВП США в 2023 году вырастет на 1%.

Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева

Фото: Michele Tantussi/File Photo, Reuters

Кристалина Георгиева

Фото: Michele Tantussi/File Photo, Reuters

По словам госпожи Георгиевой, рынки труда в США остаются устойчивыми, а потребительский спрос — высоким, несмотря на повышение процентной ставки. Она уточнила, что у экономики США «появились более диверсифицированные источники роста».

«Это дает некоторую аргументацию, чтобы ожидать, что США не впадут в рецессию (в 2023 году.— "Ъ"). Я бы сказала, что даже если с технической точки зрения это рецессия, это будет очень мягкая рецессия»,— сказала Кристалина Георгиева на брифинге (цитата по Reuters).

В Ассоциации экономики бизнеса США в прошлом году допускали рецессию в течение двух лет. В МВФ говорили, что для большинства стран текущий год будет тяжелым, потому что темпы роста трех крупнейших экономик — США, Евросоюза и Китая — замедляются одновременно. По оценке экономистов, с самой сильной рецессией в G7 столкнется Великобритания.

О прогнозах экспертов — в материале «Ъ FM» «Мировой экономике просчитывают будущее».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...