Глава МВФ считает, что США смогут избежать рецессии в 2023 году

Появляется все больше свидетельств того, что США могут избежать рецессии в этом году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. МВФ прогнозировал, что ВВП США в 2023 году вырастет на 1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристалина Георгиева

Фото: Michele Tantussi/File Photo, Reuters Кристалина Георгиева

Фото: Michele Tantussi/File Photo, Reuters

По словам госпожи Георгиевой, рынки труда в США остаются устойчивыми, а потребительский спрос — высоким, несмотря на повышение процентной ставки. Она уточнила, что у экономики США «появились более диверсифицированные источники роста».

«Это дает некоторую аргументацию, чтобы ожидать, что США не впадут в рецессию (в 2023 году.— "Ъ"). Я бы сказала, что даже если с технической точки зрения это рецессия, это будет очень мягкая рецессия»,— сказала Кристалина Георгиева на брифинге (цитата по Reuters).

В Ассоциации экономики бизнеса США в прошлом году допускали рецессию в течение двух лет. В МВФ говорили, что для большинства стран текущий год будет тяжелым, потому что темпы роста трех крупнейших экономик — США, Евросоюза и Китая — замедляются одновременно. По оценке экономистов, с самой сильной рецессией в G7 столкнется Великобритания.

О прогнозах экспертов — в материале «Ъ FM» «Мировой экономике просчитывают будущее».

Лаура Кеффер