Вполне американское настроение

Снижение цен на энергию привело к дополнительному замедлению инфляции в США: в годовом выражении показатель опустился до 6,5% — уровня осени 2021 года. К ноябрю 2022 года инфляция снизилась на 0,1% — впервые с мая 2020-го, когда цены просели на фоне локдаунов. Последовательное замедление роста цен, как ожидается, снизит давление на ФРС США, которая была вынуждена провести рекордный за несколько десятилетий раунд ужесточения денежной политики в прошлом году. Как ожидается, регулятор продолжит повышать ставку еще какое-то время, но снизит темпы — в январе аналитики и инвесторы ждут увеличения ключевой ставки лишь на 0,25%. Позитивная статистика по инфляции также вызвала переоценку возможной пиковой ставки ФРС — теперь разворот ожидается на уровне 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вопреки ожиданиям многих аналитиков, борьба ФРС с долларовой инфляцией на этом этапе довольно эффективна

Фото: Toby Melville / Reuters Вопреки ожиданиям многих аналитиков, борьба ФРС с долларовой инфляцией на этом этапе довольно эффективна

Фото: Toby Melville / Reuters

Американская инфляция в декабре в годовом выражении замедлилась с 7,1% до 6,5%, сообщило Федеральное бюро статистики труда США — это минимум с октября 2021 года. Президент США Джо Байден в четверг отметил, что «инфляция отчетливо движется в правильную сторону». Рост цен последовательно замедляется с июня 2022 года — на пике долларовая инфляция достигала 9,1%. В сопоставлении же с ноябрем (с очисткой от сезонности) в декабре она сократилась на 0,1% — это первое помесячное снижение инфляции с мая 2020 года (прирост на 0,1% месяцем ранее).

Базовая инфляция в США (за вычетом энергии и продовольствия) в годовом выражении сокращается с сентября — в декабре до 5,7% против 6% в ноябре, хотя месячный прирост показателя ускорился с 0,2% до 0,3%.

Снижение цен на топливо стало главной причиной замедления роста цен — в декабре субиндекс сократился на 4,5 п. п. после снижения на 1,6 п. п. в ноябре (за вычетом октября цены на энергию в США снижаются с июля), хотя годовой их рост по-прежнему составляет 7,3% (в июне — 41,6%). Более значительный годовой прирост показало только продовольствие — плюс 10,4%, цены здесь, напротив, сохраняют положительный месячный прирост все второе полугодие, хотя его темпы также замедляются (в декабре — 0,3% против 1,1% в июле). Прирост цен на услуги составил 7%, в том числе на аренду — 7,5%, перевозки — 14,6%. Среди промтоваров самый высокий прирост показали автомобили — год к году они подорожали на 5,9%.

Замедление инфляции снизит давление на ФРС, которая в 2022 году провела (и, видимо, завершает) самый значительный цикл ужесточения денежно-кредитной политики с начала 1980-х — для борьбы с ростом цен регулятор последовательно поднимал ставку с околонулевого уровня (снижена еще весной 2020 года для смягчения последствий пандемии коронавируса) до 4,25–4,5%. В марте регулятор повысил ставку на 0,25 п. п., в мае — уже на 0,5 п. п., далее последовало четыре раунда повышения ставки на 0,75 п. п. (в июне, июле, сентябре и ноябре), в декабре же ФРС вновь замедлила повышение ставки до 0,5 п. п.

При этом, по прогнозу аналитиков, опрошенных Федеральным резервным банком Филадельфии, по итогам этого года долларовая инфляция замедлится до 3%, сам регулятор прогнозирует 3,1%.

Перспективы более жесткой монетарной политики ведущих центробанков — и в первую очередь ФРС США — уже на протяжении года рассматриваются экономистами в качестве одного из ключевых рисков снижения глобальной экономической активности (повышение ставок ведет к удорожанию кредитования). Теперь этот риск, вероятно, будет пересмотрен — ожидания «пика» ставки ФРС снизились с 5,5% до 5% (декабрьский «точечный» график с прогнозами самих участников Комитета по открытым рынкам предполагал повышение ставки в 2023 году до диапазона в 5–5,25%). Инвесторы ждут завершение цикла ужесточения уже в марте, а разворота политики ФРС — в середине года, комментарии главы регулятора, впрочем, пока звучат аккуратнее: во вторник Джером Пауэлл заявил, что комитет может принимать меры, «которые не пользуются популярностью в краткосрочной перспективе», преследуя долгосрочные цели.

В Capital Economics отмечают, что ускорение прироста базовой инфляции было обусловлено лишь ростом ставок аренды и может замедлиться в ближайшие месяцы, что приведет к более быстрому, чем ожидает ФРС, снижению инфляции — но чтобы убедить регулятор в необходимости остановки цикла ужесточения ДКП, потребуется еще «пара месяцев» для получения подтверждения смягчения ситуации на рынке труда и ослабления роста зарплат.

Между тем поддержку глобальному росту (и сырьевым ценам) может оказать и снятие коронавирусных ограничений в Китае — в центре ожидают, что ВВП страны вырастет в этом году на 5,5% (2% по прежним прогнозам).

«Свежие данные по инфляции сделали более вероятным повышение ставки на 0,25 б. п. на следующем заседании ФРС, хотя данные оказались преимущественно на уровне консенсус-ожиданий»,— отмечает старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов. Поддержать это решение могут и данные о замедлении экономической активности (индекс деловой активности в секторе услуг от ISM неожиданно опустился ниже 50 пунктов в декабре). Часть представителей ФРС предпочитает проявить осторожность на данном этапе, чтобы не допустить чрезмерно негативного влияния на экономику и рынок труда, с учетом того, что изменение политики обычно полностью отражается в экономических показателях с задержкой в несколько кварталов, отмечает эксперт, ожидая еще трех повышений ставки на 0,25 п. п. до мая.

Динамика инфляции ближайших месяцев, скорее всего, станет определяющей для окончания цикла ее повышения, но сказать точно, где именно остановится повышение (между 5% и 6%), сейчас невозможно, полагает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. В случае же если оптимизм участников рынка не оправдается и ФРС выберет более продолжительное повышение ставки, американские облигации ждет распродажа, развивающиеся же рынки могут столкнуться с рисками в бумагах низкого инвестиционного качества.

Татьяна Едовина