Финляндия распространит ограничения на въезд россиян на спортсменов

Реализацией новых правил займутся несколько ведомств. МИД Финляндии и зарубежные дипломатические представительства будут принимать решения по визам, пограничная служба — контролировать допуск в страну, а пограничники и полиция — оценивать законность краткосрочного пребывания иностранцев. Меры будут действовать независимо от того, откуда российский гражданин направляется в Финляндию или следует через ее территорию в другие страны Шенгенской зоны.