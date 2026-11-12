Финляндия распространит ограничения на въезд россиян на спортсменов
Правительство Финляндии приняло решение о дополнительных ограничениях на въезд россиян. Новые меры затронут в том числе краткосрочную трудовую деятельность по шенгенским визам, включая участие в спортивных соревнованиях и другую профессиональную работу. Основанием для пересмотра правил власти назвали угрозу международным отношениям страны, сообщается на сайте МИДа страны.
Ограничения начнут применять с 16 ноября. В МИД страны пояснили, что по нормам визового и пограничного кодексов ЕС въезд может быть запрещен, если гражданин представляет угрозу международным отношениям одного из государств сообщества.
Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен заявила, что российские спортсмены не должны приезжать в страну, пока продолжается военная операция России на Украине. По оценке министра, участие российских атлетов в соревнованиях может использоваться Москвой для продвижения политических целей. Ограничения распространяются и на спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.
Реализацией новых правил займутся несколько ведомств. МИД Финляндии и зарубежные дипломатические представительства будут принимать решения по визам, пограничная служба — контролировать допуск в страну, а пограничники и полиция — оценивать законность краткосрочного пребывания иностранцев. Меры будут действовать независимо от того, откуда российский гражданин направляется в Финляндию или следует через ее территорию в другие страны Шенгенской зоны.
Работа по шенгенской визе для россиян останется возможной только в случаях, которые финские власти сочтут необходимыми для национальных интересов, например для обеспечения безопасности поставок.