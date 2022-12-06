МИД РФ считает, что для России не будет последствий от спецтрибунала по Украине

Идея о создании уголовного трибунала по Украине нелегитимна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, для России от этого последствий не будет.

«Вопросы о создании квазиправовых структур под обслуживание тех или иных прихотей, желаний давно на слуху, нелегитимность этого всего абсолютно очевидна. Для нас это никаких последствий иметь не будет»,— сказал дипломат во время брифинга (цитата по ТАСС).

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании политического режима в РФ террористическим. В документе также был призыв к созданию международного уголовного трибунала по Украине. 1 декабря Франция сообщила о начале совместной работы с европейскими и украинскими властями по созданию спецтрибунала. В Кремле предупредили, что Россия не будет считать этот трибунал легитимным. В российском МИДе утверждают, что Запад пытается создать «судебную инстанцию».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер